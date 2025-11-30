  1. Clients Privés
Formule 2 L'Italien Fornaroli sacré champion du monde dès sa première saison

ATS

30.11.2025 - 17:38

Leonardo Fornaroli a remporté dimanche le titre en Formule 2 du Grand Prix du Qatar. Arrivé deuxième, l'Italien de 20 ans est sacré lors de l'avant-dernière manche de la saison.

Keystone-SDA

30.11.2025, 17:38

Deuxième de la course derrière le Français Victor Martin et avec désormais 41 points d'avance au général, Fornaroli ne peut plus être rejoint lors des deux dernières courses programmées à Abou Dhabi le weekend prochain. «Je n'arrive pas à y croire», a réagi le champion italien de 20 ans, arrivé cette saison en Formule 2 après avoir remporté le titre en Formule 3 l'an dernier.

Avant l'arrivée du paddock au Qatar, cinq pilotes étaient encore en lice pour décrocher le titre. En pole position devant Martins à l'extinction des feux, Fornaroli a reconnu ne pas avoir «fait un bon départ». «La course a été compliquée, je ne m'attendais pas à remporter le titre!», a-t-il encore dit.

Au palmarès, il succède au Brésilien Gabriel Bortoleto, arrivé cette saison en F1 avec Sauber. Avant eux, le Britannique George Russell, le Monégasque Charles Leclerc ou encore l'Australien Oscar Piastri, tous aujourd'hui en Formule 1, ont également été titrés. Fornaroli devra néanmoins encore attendre avant de rejoindre la catégorie reine, la grille étant quasiment complète l'an prochain.

