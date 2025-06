Distancé par les McLaren au classement et sous la menace d'une suspension, le quadruple champion du monde de Formule 1 néerlandais Max Verstappen reste imperturbable avant le GP d'Autriche, sur les terres de son écurie Red Bull.

Verstappen toujours imperturbable. Keystone

AFP Melchior Cordonier

Une fois n'est pas coutume, +Mad Max+ s'est présenté tout sourire jeudi en conférence de presse et a balayé poliment les questions sur ses points de pénalité avant la course disputée sur un circuit qu'il apprécie beaucoup, le Red Bull Ring.

Sur le vallonné tracé niché dans les montagnes de Styrie, à deux heures de route à l'ouest de Vienne, la capitale autrichienne, Verstappen a en effet décroché quatre victoires (2018, 2019, 2021, 2023) et les quatre dernières pole positions.

«C'est vrai que j'ai connu beaucoup de très belles courses ici. Certes, nous n'arrivons pas dans la position de favoris, mais je suis vraiment impatient. Avec l'équipe on va essayer de tout optimiser et j'espère être sur le podium», a affirmé le Néerlandais, qui pointe à 43 longueurs de l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat.

L'an dernier en qualifications, le pilote Red Bull avait réalisé l'exploit de devancer son premier poursuivant, le Britannique Lando Norris (McLaren), de 404 millièmes sur un tour pourtant très court, dont la durée dépasse à peine la minute.

«Très à l'aise sur ce circuit»

«Je me suis toujours senti très à l'aise sur ce circuit, sans savoir trop pourquoi. Je pense qu'il y a toujours des tracés qui naturellement vous correspondent mieux que d'autres et c'est le cas ici pour moi. Je suis comme absorbé par ce circuit, dans les secteurs 2 et 3 ou les virages rapides», a expliqué le natif de Hasselt (Belgique).

Et cela s'est vu sur la piste. Alors qu'il est régulièrement en difficulté le vendredi, le Néerlandais était cette fois en embuscade juste derrière McLaren lors des premiers roulages du week-end avec les deuxième et troisième chronos des deux premières séances d'essais libres. De bon augure avant les qualifications samedi.

Par ailleurs, Red Bull arrive en Autriche avec des améliorations, notamment un nouveau fond plat pour sa monoplace, ce qui sera peut-être la dernière nouveauté majeure de la saison puisque les écuries sont déjà tournées vers 2026.

«J'espère que cela nous apportera un surplus de performance. L'équipe a travaillé dur pour concevoir ces nouvelles pièces et je suis très content qu'elles arrivent ici. Chaque petite chose peut nous permettre de progresser et de réduire l'écart», a fait valoir le quadruple tenant du titre.

Par ailleurs, Verstappen reste sous la menace d'une suspension après sa manoeuvre dangereuse contre le Britannique George Russell (Mercedes) le 1er juin dernier à Barcelone.

Tout nouveau comportement jugé dangereux pourrait lui valoir au moins un point de pénalité sur sa +Super Licence+, sorte de système de permis à points instauré en 2014. Il en compte 11 et s'il écope d'un 12e, il sera suspendu pour la course suivante.

Mais cela ne semble pas perturber +Mad Max+, qui avait affirmé qu'il ne changerait pas sa façon de piloter malgré cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de sa tête.

Gasly au soutien de Verstappen

Il y a deux semaines au Canada, le pilote de 27 ans était pourtant apparu très agacé par les questions autour de cette possible sanction.

«Je n'ai pas besoin d'en parler encore, cela m'énerve profondément. Vous en avez déjà parlé jeudi et c'était une perte de temps, c'est vraiment puéril. C'est vraiment agaçant», avait notamment lâché le Néerlandais après les qualifications.

Au Red Bull Ring, Verstappen a retrouvé le sourire et a semblé serein. Il a refusé de s'exprimer sur le sujet, mais sans éclat de voix et sans le sarcasme dont il fait souvent preuve. Il a même reçu le soutien d'un éphémère ancien coéquipier, Pierre Gasly.

«Je ne suis pas fan de ces points de pénalité. Il y a un tel niveau en F1 et nous sommes des professionnels... J'ai été dans sa situation il y a quelques mois et je ne pense pas être un pilote dangereux», a expliqué le Français.

Après sa deuxième place à Montréal, un nouveau bon résultat ce week-end sur les terres de Red Bull pourrait permettre au Néerlandais de reprendre confiance et d'aborder encore plus sereinement les prochaines courses.