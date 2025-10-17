  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Marc Marquez, absent aussi au Portugal, pourrait revenir à Valence

ATS

17.10.2025 - 12:22

Marc Marquez, forfait pour les Grands Prix d'Australie et de Malaisie après sa blessure à l'épaule droite, sera également absent au Portugal.

Marc Marquez pourrait revenir à la compétition à Valence
Marc Marquez pourrait revenir à la compétition à Valence
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 12:22

17.10.2025, 13:44

Mais l'Espagnol pourrait revenir à Valence pour la dernière course de la saison, a indiqué vendredi son équipe à la télévision italienne.

«Le voir à Valence n'est pas impossible, malheureusement sa blessure est plus grave que ce à quoi on s'attendait initialement», a déclaré le directeur sportif de Ducati Mauro Grassilli à Sky Sport Italia. «Il faut voir comment se déroule sa convalescence, mais il existe bien cette possibilité qu'il revienne à Valence», a-t-il ajouté.

Tout juste auréolé d'un 7e titre mondial dans la catégorie reine, Marc Marquez (32 ans) s'est blessé à l'épaule en chutant dès le premier tour du GP d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi, il s'est relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.

Ducati avait dans un premier temps annoncé qu'il serait forfait pour les GP d'Australie (17-19 octobre) et de Malaisie (24-26 octobre). Les déclarations de Mauro Grassilli impliquent son absence également à Portimao pour le GP du Portugal (7-9 novembre). Mais Ducati espère le voir rétabli à temps pour l'ultime GP de la saison, dans un mois à Valence (14-16 novembre).

Marquez s'était déjà blessé sérieusement à l'humérus droit au début de la saison 2020: il avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations et a mis trois saisons pour retrouver son niveau. Ducati a toutefois exclu tout lien entre les deux blessures.

Les plus lus

«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi
«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
«Personne ne pourrait lutter» - Balotelli vole au secours d’un attaquant en crise
Cédric Jubillar réaffirme n'avoir «rien fait» à sa femme
Un homme de 60 ans meurt coincé sous son tracteur à Savigny