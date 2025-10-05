  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP d’Indonésie Marc Marquez chute et inquiète, un «rookie» fait sensation !

Nicolas Larchevêque

5.10.2025

Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a signé son premier succès en MotoGP dimanche à l'occasion d'un Grand Prix d'Indonésie marqué par la lourde chute de Marc Marquez. Le désormais septuple champion du monde serait touché aux ligaments de l'épaule droite.

,

Keystone-ATS, Agence France-Presse

05.10.2025, 10:06

05.10.2025, 10:10

Deuxième du sprint samedi, Fermin Aldeguer a notamment profité des abandons de Marco Bezzecchi et de Marc Marquez, qui se sont accrochés dès le 1er tour, pour devenir à 20 ans et 183 jours le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire à s'imposer en MotoGP derrière... Marc Marquez (20 ans et 63 jours).

Mais Fermin Aldeguer, qui dispute sa première saison en MotoGP, a maîtrisé son sujet sur le circuit de Mandalika. Le natif de Murcie, battu sur le fil par Marco Bezzecchi samedi, a devancé de près de 7'' son dauphin et compatriote Pedro Acosta (KTM). La 3e place est revenue à un autre Espagnol, Alex Marquez (Ducati-Gresini).

MotoGP. Le Japon offre à Marc Márquez un sacre historique

MotoGPLe Japon offre à Marc Márquez un sacre historique

Assuré de décrocher son septième titre mondial depuis le week-end précédent au champion du monde, Marc Marquez a donc chuté lourdement. Le poleman Marco Bezzecchi, parti en pole position, a touché dès le 1er tour la roue arrière de la Ducati de l'Espagnol, et les deux pilotes sont tombés violemment.

Marc Marquez s'est relevé difficilement en se tenant l'épaule droite, celle qui a été opérée plusieurs fois en le tenant écarté des pistes pendant de longs mois, avant d'être conduit avec Bezzecchi au centre médical du circuit. Marquez a ensuite regagné son stand avec le bras en écharpe, les premières informations, non confirmées, faisant état d'une fracture de l'épaule droite.

Les plus lus

Doublé helvétique tant chez les hommes que chez les femmes !
Jusqu’à 85'000 vaches abattues : la filière laitière suisse en crise
En Albanie, l'«enfer» des victimes de prostitution
Le pape remercie la Garde suisse lors de la prestation de serment
La Municipalité de Lausanne porte plainte