Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez a retrouvé le feu sacré cette année au guidon d'une Ducati-Gresini. Dimanche, il va conclure à Barcelone une saison qui l'a vu passer des abysses aux sommets.

Il n'avait plus gagné en MotoGP depuis... 1043 jours! Début septembre, le pilote de 31 ans exulte au rythme d'une samba endiablée devant son public espagnol. Et pour cause: en Aragon, il vient de remporter sa première victoire en Grand Prix depuis octobre 2021.

Il faut dire que l'extraterrestre Marquez revient de très loin. De 2020 à 2023, il a accumulé les accidents et les blessures, après avoir remporté six titres en MotoGP entre 2013 et 2019 avec Honda. Mais faute d'avoir les moyens de gagner à nouveau – et las d'une monture plus au niveau sur laquelle il s'est brisé les os en essayant de la dompter – le Catalan a quitté fin 2023 le constructeur japonais, où il a passé toute carrière, pour rejoindre le puissant giron Ducati.

De retour sur les podiums

«La charge émotionnelle était importante, mais je l'ai fait en donnant la priorité à ma carrière sportive et à la recherche de résultats», expliquait-il au printemps dans l'émission de radio El Larguero. Certes, ce n'est dans un premier temps que pour une écurie satellite – Ducati-Gresini – qu'il a rejoint le groupe de Borgo Panigale – mais c'est là que le no 93 de la grille a progressivement retrouvé les chemins des podiums. Jusqu'à la victoire. Le roi Marquez a signé son retour.

«Il y a encore un an ou deux de cela (...), je me demandais si mon temps était révolu», a-t-il reconnu dans une interview publiée mercredi sur le site du championnat. «Mais j'ai pris la décision (de rejoindre Gresini, ndlr) car je ne veux pas avoir de regrets quand je prendrai ma retraite».

«Retrouver le plaisir»

A l'aube de la dernière manche de la saison, le natif de Cervera (près de Barcelone), actuellement 3e au classement général, cultive davantage les espoirs que les regrets puisqu'il est déjà monté neuf fois sur le podium d'un GP, dont trois fois sur la plus haute marche. Il a ainsi enregistré plus de top 3 en 2024 qu'au cours de ses trois dernières années chez Honda (six).

Marquez a souvent rappelé que son objectif était avant tout de «retrouver le plaisir sur une moto» après ses dernières saisons frustrantes. Fidèle à son statut, le Catalan est tout de même revenu dans le jeu parmi les cadors, prouvant qu'il pourrait devenir un jour le GOAT, le pilote le plus titré de tous les temps.

Avec ses six titres en MotoGP, Marc Márquez rêve toujours de dépasser la légende Valentino Rossi, qui reste pour l'instant devant avec sept sacres en catégorie reine, dont un en 500cc en 2001, lorsque le championnat se disputait encore avec des motos deux temps.

Savoir s'adapter

Gare toutefois à la relève: devenu l'un des doyens de la grille, le multi-champion voit se profiler la menace de la jeune génération, à l'image de son jeune compatriote Pedro Acosta. Celui-ci est considéré à 20 ans comme l'une des futures stars de l'élite.

«Les années passent, de jeunes pilotes arrivent. Ils sont plus frais, plus rapides et c'est naturel. Il faut comprendre comment s'adapter à la situation», avait-il souligné à l'orée de la saison. «J'essaie d'apprendre d'eux mais ça prend du temps et c'est difficile», avait-il aussi fait valoir.

Preuve qu'à 31 ans l'Espagnol veut pourtant continuer à se donner les moyens de ses ambitions, il rejoindra en 2025 l'écurie d'usine Ducati. Il fera équipe avec le double champion en titre, l'Italien Francesco Bagnaia, qui tâchera ce week-end de conserver sa couronne face à son dernier adversaire Jorge Martin (Ducati-Pramac).

