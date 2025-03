L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix d'Argentine, deuxième manche sur 22 de la saison de MotoGP. Il a devancé son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini) et le Français Johann Zarco (Honda-LCR).

Marc Márquez en action. AP

Keystone-SDA ATS

Le sextuple champion du monde de MotoGP, qui s'était déjà élancé en tête il y a deux semaines en Thaïlande où il a réalisé le doublé sprint et Grand Prix, a devancé son frère de 246 millièmes et Zarco de 288 millièmes. Le double champion du monde italien Francesco Bagnaia (Ducati) a dû se contenter de la quatrième place et partagera la deuxième ligne avec l'Espagnol Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).