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MotoGP Marc Marquez triomphe en République tchèque

ATS

21.6.2026 - 15:39

Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix de République tchèque. Le septuple champion du monde de MotoGP a devancé le Japonais Ai Ogura et son coéquipier italien Francesco Bagnaia.

Marc Marquez s'est imposé en Tchéquie dimanche.
Marc Marquez s'est imposé en Tchéquie dimanche.
ATS

Keystone-SDA

21.06.2026, 15:39

21.06.2026, 16:40

Les pilotes Ducati ont donc réalisé une excellente opération en bénéficiant de l'exclusion du Grand Prix de l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia), leader du championnat, pour avoir giflé samedi un commissaire de course, et des pénalités infligées à son coéquipier espagnol Jorge Martin pendant la course, puni pour avoir provoqué plusieurs chutes au GP de Hongrie il y a 15 jours. Il finit seulement 9e.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) termine à la 4e place et l'Espagnol Joan Mir complète le top 5 de ce Grand Prix de Brno, sous un temps caniculaire et une piste à plus de 50 degrés celsius. Malgré sa disqualification, Bezzecchi reste en tête du Championnat du monde des pilotes. Le prochain Grand Prix se tiendra le week-end prochain à Assen, aux Pays-Bas.

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