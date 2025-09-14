  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Marc Marquez, un retour gagnant à Saint-Marin

ATS

14.9.2025 - 15:25

Marc Marquez (Ducati) a renoué avec la victoire en remportant le Grand Prix de Saint-Marin, dimanche sur le circuit Marco-Simoncelli. L'Espagnol se rapproche du titre mondial en MotoGP.

Keystone-SDA

14.09.2025, 15:25

14.09.2025, 15:56

Au lendemain de sa chute lors de la course sprint alors qu'il était en tête, le sextuple champion du monde, battu dimanche dernier lors du GP de Catalogne par son frère Alex, n'a cette fois pas laissé échappé la victoire.

Parti en quatrième position, le Catalan a finalement devancé Marco Bezzecchi (Aprilia), qui avait remporté le sprint samedi et s'élançait en pole position, et son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Sur les terres de Valentino Rossi, Marc Marquez a ainsi remporté la 73e victoire de sa carrière en Grand Prix, la 11e cette saison, et fonce vers une septième couronne planétaire qui lui permettrait d'égaler son grand rival italien.

Dettwiler loin des points

En Moto3, Noah Dettwiler n'a pas réussi à terminer dans les points. Le pilote bâlois de 20 ans s'est classé 19e d'une course remportée par le leader du championnat, l'Espagnol José Antonio Rueda.

Les plus lus

Personne ne l'avait remarquée: le Palais fédéral corrige une faute de frappe
Harry et William, frères ennemis jusqu'à quand?
Les Sédunois se relancent à Winterthour, non sans frissons
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
L'été fait son «come-back» la semaine prochaine!
Un lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel