Marc Marquez vise le hat trick à Austin ce week-end en MotoGP. L'Espagnol, qui a remporté les deux premiers sprints et courses principales de la saison, semble pour le moment quasi invincible.

Keystone-SDA ATS

Le sextuple champion du monde en catégorie reine a pour objectif cette année une septième couronne qui lui permettrait de dépasser son rival Valentino Rossi, aujourd'hui retiré de la compétition moto. Il compte pour cela sur la vélocité de sa Ducati d'usine, la meilleure machine du plateau.

«Nous arrivons à Austin dans la foulée de deux week-ends quasiment parfaits. C'est un circuit où j'ai toujours été rapide», souligne Marc Marquez (32 ans). Son plus proche rival jusqu'à présent n'est autre que son frère cadet Alex Marquez, qui court pour l'écurie cliente Ducati-Gresini. Tant en Thaïlande qu'en Argentine, il est monté sur la deuxième marche du podium à l'issue de la course sprint le samedi et du Grand Prix le dimanche.

Grand perdant

Le grand perdant pour l'instant est le double champion du monde Francesco Bagnaia (28 ans), équipier de Marc Marquez au sein de l'écurie officielle Ducati. Depuis le début de saison, l'Italien n'a jamais semblé en mesure de contester la supériorité de l'Espagnol. Il est actuellement 3e au championnat avec déjà 31 points de retard sur le leader.

Le Turinois n'a, de plus, jamais gagné le Grand Prix des Amériques depuis qu'il se tient sur le circuit texan d'Austin en 2013. «En 2023, j'avais remporté la course sprint, mais l'an passé j'ai eu plus de mal», concède Bagnaia.

Marc Marquez, lui, y compte pas moins de 7 victoires, la dernière en 2021 lorsqu'il courait encore pour Honda. «C'est un circuit exigeant physiquement, mais où j'ai beaucoup gagné», reconnait-il.