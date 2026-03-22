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GP du Brésil Marco Bezzecchi emmène un doublé Aprilia

ATS

22.3.2026 - 19:42

Les Aprilia ont signé un joli doublé lors du Grand Prix du Brésil MotoGP. La victoire est revenue à l'Italien Marco Bezzecchi devant son coéquipier espagnol Jorge Martin.

Marco Bezzecchi domine la MotoGP en ce début de saison
Marco Bezzecchi domine la MotoGP en ce début de saison
ATS

Keystone-SDA

22.03.2026, 19:42

22.03.2026, 19:44

Bezzecchi a rapidement fait le trou pour aller cueillir le 8e succès de sa carrière dans la catégorie reine, et le 4e consécutif. Il s'est imposé avec un peu plus de trois secondes d'avance sur Martin. Celui-ci a retrouvé les joies d'un podium dominical après 490 jours d'attente et plusieurs blessures.

Le podium a été complété par l'Italien Fabio di Giannantonio (Ducati-VR 46), qui a résisté jusqu'au bout à Marc Marquez (Ducati). Le champion du monde espagnol, vainqueur du sprint samedi, n'a pas pu récidiver. Prévue à la base sur 31 tours, la course a été raccourcie à 23 boucles en raison de la dégradation de la piste.

Au championnat, Bezzecchi mène avec 56 points. Il précède Martin de 11 points.

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