Marco Bezzecchi suspendu pour avoir frappé un commissaire !

Le leader du Championnat du monde de MotoGP Marco Bezzecchi (Aprilia) ne participera pas au Grand Prix de République tchèque programmé dimanche à Brno. Il est puni pour avoir frappé un commissaire de piste samedi, a annoncé la direction de course.

Marco Bezzecchi has lost his cool after his #CzechGP Sprint race crash 🥊#MotoGP pic.twitter.com/xjYjneUIBx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 20, 2026

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

La notification de la sanction à l'adresse de l'Italien explique qu'«après un accident, (il a) poussé et frappé des commissaires de piste qui tentaient de relever (sa) moto». Une telle attitude porte préjudice aux intérêts du sport, selon le document qui précise que l'écurie Aprilia a le droit de faire appel.

Bezzecchi a chuté samedi après-midi durant la course sprint tout seul dans un virage, à deux tours de l'arrivée alors qu'il occupait la cinquième place. Selon des images partagées par un diffuseur, il a frappé deux fois au visage un steward qui avait les mains sur le guidon de sa moto sur le flanc.

Bezzecchi, en quête d'un premier titre mondial, compte 15 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Jorge Martin, qui le dépassera s'il termine sur le podium dimanche.