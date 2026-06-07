Dimanche de rêve pour Marc Marquez (Ducati), qui a réussi à dompter son compatriote Pedro Acosta (KTM) pour remporter dimanche le Grand Prix de Hongrie de MotoGP et reprendre de gros points au championnat sur les leaders, qui sont tous tombés.

Marc Marquez célèbre sa victoire lors de la course sprint du Grand Prix de Hongrie. ats

Agence France-Presse Nathan Fournier

Le septuple champion du monde, qui avait déjà remporté la course sprint samedi, a confirmé sa domination absolue sur le petit circuit étriqué du Balaton Park (4,08 km), où il avait déjà tout raflé l'année passée.

Pour sa 100e victoire, toutes catégories confondues, il s'est imposé devant son jeune compatriote Pedro Acosta, qui court toujours après son premier succès en MotoGP, et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Les leaders chutent, Marquez en profite

Un résultat qui permet à Marquez de faire le plein de points, contrairement aux trois leaders du Championnat du monde, tous tombés dans un premier virage aux airs de berezina pour Aprilia: Jorge Martin (Aprilia, 2e du championnat) a complètement manqué son freinage et fauché Marco Bezzecchi (1er, Aprilia) et Fabio Di Giannantonio (Ducati), ainsi que Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse, 5e).

Résultat: Marc Marquez, qui comptait 102 points de retard sur Bezzecchi avant d'arriver en Hongrie, ne compte plus que 72 unités de débours après ce week-end parfait pour cet habitué des remontadas.

Le Français Fabio Quartararo avait de son côté réussi un superbe départ depuis sa 15e place sur la grille, se projetant jusqu'à la 6e position après quelques hectomètres. Mais la Yamaha est toujours cruellement en manque de rythme et il n'a ensuite fait que reculer pour abandonner en vue de l'arrivée.