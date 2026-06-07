  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Marquez domine Acosta et profite du chaos chez Aprilia

Nathan Fournier

7.6.2026

Dimanche de rêve pour Marc Marquez (Ducati), qui a réussi à dompter son compatriote Pedro Acosta (KTM) pour remporter dimanche le Grand Prix de Hongrie de MotoGP et reprendre de gros points au championnat sur les leaders, qui sont tous tombés.

Marc Marquez célèbre sa victoire lors de la course sprint du Grand Prix de Hongrie.
Marc Marquez célèbre sa victoire lors de la course sprint du Grand Prix de Hongrie.
ats

Agence France-Presse

07.06.2026, 15:07

Le septuple champion du monde, qui avait déjà remporté la course sprint samedi, a confirmé sa domination absolue sur le petit circuit étriqué du Balaton Park (4,08 km), où il avait déjà tout raflé l'année passée.

Pour sa 100e victoire, toutes catégories confondues, il s'est imposé devant son jeune compatriote Pedro Acosta, qui court toujours après son premier succès en MotoGP, et l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Les leaders chutent, Marquez en profite

Un résultat qui permet à Marquez de faire le plein de points, contrairement aux trois leaders du Championnat du monde, tous tombés dans un premier virage aux airs de berezina pour Aprilia: Jorge Martin (Aprilia, 2e du championnat) a complètement manqué son freinage et fauché Marco Bezzecchi (1er, Aprilia) et Fabio Di Giannantonio (Ducati), ainsi que Raul Fernandez (Aprilia-Trackhouse, 5e).

Résultat: Marc Marquez, qui comptait 102 points de retard sur Bezzecchi avant d'arriver en Hongrie, ne compte plus que 72 unités de débours après ce week-end parfait pour cet habitué des remontadas.

Le Français Fabio Quartararo avait de son côté réussi un superbe départ depuis sa 15e place sur la grille, se projetant jusqu'à la 6e position après quelques hectomètres. Mais la Yamaha est toujours cruellement en manque de rythme et il n'a ensuite fait que reculer pour abandonner en vue de l'arrivée.

MotoGP. Alex Marquez absents plusieurs courses après sa chute effroyable

MotoGPAlex Marquez absents plusieurs courses après sa chute effroyable

Vous allez prendre l'avion ? Attention à ces changements !
La NASA ordonne aux astronautes d’évacuer la Station spatiale internationale
«La France ne protège pas ses filles»: un mouvement est lancé, les stars se mobilisent
Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions
Des défenseurs des animaux dénoncent une publicité «cynique» de Migros