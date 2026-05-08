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MotoGP Marc Marquez : «Je me suis déjà sorti de situations bien pires»

ATS

8.5.2026 - 12:21

Le champion du monde en titre de MotoGP Marc Marquez (Ducati) visera sa première victoire de la saison ce week-end lors du Grand Prix de France. L'Espagnol est distancé au classement général.

Marc Marquez visera sa première victoire de la saison ce week-end lors du Grand Prix de France.
Marc Marquez visera sa première victoire de la saison ce week-end lors du Grand Prix de France.
KEYSTONE
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Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.05.2026, 12:21

Sur le mythique circuit Bugatti du Mans, long de 4,19 km, le septuple champion du monde catalan doit enfin retrouver le chemin de la victoire le dimanche afin de ne pas voir le leader italien du championnat, Marco Bezzecchi (Aprilia), qui le devance déjà de 44 longueurs, s'échappe encore plus.

«Je me suis déjà sorti de situations bien pires. Mais nous devons régler plusieurs choses si nous voulons nous battre pour le championnat du monde. Nous avons montré que nous avions de la vitesse, mais pas de régularité», a estimé le pilote de 33 ans.

Un retour difficile

«Les résultats montrent que le rythme est là, mais pas la constance. C'est ce que nous devons comprendre, car l'an dernier c'était justement notre point fort, quelles que soient les conditions ou les circuits. Cette année, tout est beaucoup plus irrégulier», a-t-il concédé.

L'aîné des frères Marquez compte seulement une quatrième et une cinquième places et deux abandons lors des quatre premiers GP et il ne doit sa cinquième place provisoire qu'à ses bonnes performances en sprint (deux victoires et une deuxième position).

MotoGP. Marc Marquez chute, mais remporte sous la pluie le sprint à Jerez

MotoGPMarc Marquez chute, mais remporte sous la pluie le sprint à Jerez

Depuis sa chute et sa grosse blessure à l'épaule contractée en octobre dernier en Indonésie, Marquez a en effet beaucoup de mal à retrouver ses sensations et sa fluidité qui caractérisaient son pilotage jusque-là.

«Je le ressens surtout dans les virages rapides, et particulièrement dans les courbes à gauche. C'est là que je suis beaucoup plus lent que l'an dernier. Mais c'est un ensemble de facteurs», a souligné le Catalan, qui ne se cherche pas d'excuse.

La pluie attendue dimanche

«Je ne vais jamais accuser la moto de tous les problèmes (...) Une Ducati a gagné à Jerez (son frère Alex Marquez, ndlr), donc cela signifie que cette moto est capable de gagner et de se battre pour le championnat. C'est à moi de trouver des solutions pour progresser», a-t-il insisté.

Le septuple champion du monde pourrait avoir un coup de pouce du destin puisque de la pluie est annoncée dimanche, des conditions dans lesquelles il excelle.

MotoGP. Alex Marquez maître du GP d'Espagne, son frère Marc à terre

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