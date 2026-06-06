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MotoGP Personne pour suivre Marquez sur le sprint du Balaton Park

ATS

6.6.2026 - 16:03

Marc Marquez (Ducati) a survolé la course sprint du GP de Hongrie, samedi sur le circuit de Balaton Park. L'Espagnol a devancé de plus d'une seconde et demie son compatriote Pedro Acosta (KTM), 2e.

Keystone-SDA

06.06.2026, 16:03

06.06.2026, 16:16

Parti en pole position, le champion du monde en titre de MotoGP n'a jamais été inquiété par ses poursuivants. Pedro Acosta a concédé 1''548 alors que Marco Bezzecchi (Aprilia) a pris la 3e place à 2''722.

GP d’Italie. Bezzecchi s’offre le Mugello devant un plateau de prestige

GP d’ItalieBezzecchi s’offre le Mugello devant un plateau de prestige

Marco Bezzecchi conforte ainsi sa première place au championnat du monde. L'Italien (180 points au total) a porté son avance sur son dauphin espagnol Jorge Martin (6e du sprint à 5''708 du vainqueur) à 20 unités.

MotoGP. Surprise à Mugello : un outsider s'impose au sprint

MotoGPSurprise à Mugello : un outsider s'impose au sprint

Septuple champion du monde de la catégorie-reine, Marc Marquez n'avait plus gagné, que ce soit en sprint ou en Grand Prix, depuis le GP de Misano en septembre la saison dernière. Il a compté plus de deux secondes d'avance sur Acosta avant de lever le pied.

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