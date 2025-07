Deux semaines après le renvoi du patron historique Christian Horner, son successeur français Laurent Mekies fera ses débuts à la tête de Red Bull ce week-end au Grand Prix de Belgique. Les McLaren voudront pour leur part confirmer sa supériorité.

Triple vainqueur à Spa, Verstappen tentera de renouer avec le succès sur le mythique tracé belge. ats

Keystone-SDA ATS

L'écurie autrichienne a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Une fois n'est pas coutume, cela n'a pas été en raison de ses performances en piste ou d'un nouveau record battu par son quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen.

Le renvoi du Britannique, qui dirigeait l'équipe depuis ses débuts en F1 en 2005, a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le paddock qui ne s'y attendait absolument, surtout en plein milieu de la saison. Le Français Laurent Mekies, qui dirigeait depuis début 2024 Racing Bulls, l'autre écurie de la galaxie Red Bull, va donc se retrouver propulsé sur le devant de la scène en Belgique.

Aller de l'avant

«Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais il faut aller de l'avant. Regarder en arrière ne nous fera pas aller plus vite. J'ai travaillé au simulateur depuis l'annonce et j'ai déjà eu plusieurs réunions avec Laurent. Il a été très occupé ces deux dernières semaines!», a déclaré Verstappen devant une cinquantaine de journalistes.

Triple vainqueur à Spa (2021, 2022, 2023), le Néerlandais tentera de renouer avec le succès sur le mythique tracé belge où il sera soutenu par des milliers de supporters.

Le «circuit préféré» de Verstappen

«Spa a toujours été mon circuit préféré, c'est un tracé à l'ancienne où il faut être irréprochable partout pour réaliser un bon chrono. Il est très différent des autres circuits et c'est toujours un défi de piloter ici», a souligné Verstappen, qui va essayer de freiner la domination de McLaren.

L'écurie anglaise, qui reste sur un doublé à Silverstone, caracole en tête des championnats du monde des pilotes et des constructeurs et sera encore une fois la favorite ce week-end. Mais elle devra se méfier de ses adversaires, et aussi de la météo, qui comme souvent dans les Ardennes belges s'annonce pluvieuse, ce qui pourrait rebattre les cartes.

Huit points d'écart

Grâce à son succès à domicile il y a trois semaines, Lando Norris est revenu à huit longueurs de son coéquipier australien Oscar Piastri, avec qui il devrait se disputer la couronne mondiale. Pour réduire l'écart, le Britannique tentera de décrocher enfin son premier podium à Spa, où il n'a jamais fait mieux que cinquième en six participations.

«J'ai hâte de retourner en piste à Spa, où il est toujours agréable de revenir, avec des fans qui mettent une super ambiance. Gagner à Silverstone a vraiment été un moment incroyable, mais je suis déjà tourné vers la Belgique et la Hongrie. On a travaillé dur à l'usine pour suivre sur cette lancée», a expliqué le vice-champion du monde.

Mercedes, qui avait réalisé un doublé l'an dernier avec George Russell et Lewis Hamilton, avant que le plus jeune des deux ne soit disqualifié pour un poids non-conforme de sa monoplace, aura encore une carte à jouer en Belgique. Il en va de même pour Ferrari, qui arrive avec une toute nouvelle suspension après avoir introduit, avec succès, un nouveau fond plat à Silverstone.