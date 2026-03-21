«Mad Max» s'éclate et remporte les 4 heures du Nürburgring !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Loin des problèmes de F1 «Mad Max» s'éclate et remporte les 4 heures du Nürburgring !

ATS

21.3.2026 - 19:37

Le quadruple champion du monde de Formule 1 néerlandais Max Verstappen a remporté samedi les 4 heures du Nürburgring, en Allemagne. Il partageait le volant avec le Français Jules Gounon et l'Espagnol Dani Juncadella.

Keystone-SDA

21.03.2026, 19:37

Engagé en catégorie GT3 au volant d'une Mercedes AMG aux couleurs de Red Bull, «Mad Max» avait décroché la pole position en matinée avec presque deux secondes d'avance sur son premier poursuivant. Il a ensuite contribué à la victoire de son équipe aux côtés des deux autres pilotes.

Nouvelles règles en F1. Verstappen fulmine, Hamilton jubile : les pilotes stars se déchirent

Nouvelles règles en F1Verstappen fulmine, Hamilton jubile : les pilotes stars se déchirent

Le Néerlandais, qui a annoncé récemment sa participation aux 24 Heures du Nürburgring en mai prochain, a donc remporté cette épreuve d'endurance, la deuxième manche du championnat NSL. Toutes les manches sont disputées sur la Nordschleife, la boucle nord du mythique tracé allemand, dans sa version longue de 24,358 kilomètres.

«C'est juste une blague». Max Verstappen tape encore sur la nouvelle réglementation en F1

«C'est juste une blague»Max Verstappen tape encore sur la nouvelle réglementation en F1

Les plus lus

«On ne va pas se laisser marcher dessus» : des milliers de Sud-Africains protestent contre Trump
L’Iran cible le cœur nucléaire d'Israël, une vingtaine de blessés
Un Suisse en or : Ehammer bat le record du monde en heptathlon !
Scénario palpitant : Pogacar chute, mais s'impose enfin dans la «Primavera»
Musk propose de payer de sa poche les salaires des agents de sécurité des aéroports américains
«Mad Max» s'éclate et remporte les 4 heures du Nürburgring !