«Mad Max» s'éclate et remporte les 4 heures du Nürburgring !

Le quadruple champion du monde de Formule 1 néerlandais Max Verstappen a remporté samedi les 4 heures du Nürburgring, en Allemagne. Il partageait le volant avec le Français Jules Gounon et l'Espagnol Dani Juncadella.

🏆 MAX VERSTAPPEN WINS NLS2 WITH TEAM VERSTAPPEN!



BY 59 SECONDS!



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Keystone-SDA ATS

Engagé en catégorie GT3 au volant d'une Mercedes AMG aux couleurs de Red Bull, «Mad Max» avait décroché la pole position en matinée avec presque deux secondes d'avance sur son premier poursuivant. Il a ensuite contribué à la victoire de son équipe aux côtés des deux autres pilotes.

Le Néerlandais, qui a annoncé récemment sa participation aux 24 Heures du Nürburgring en mai prochain, a donc remporté cette épreuve d'endurance, la deuxième manche du championnat NSL. Toutes les manches sont disputées sur la Nordschleife, la boucle nord du mythique tracé allemand, dans sa version longue de 24,358 kilomètres.