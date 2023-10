Max Verstappen a décroché la pole position du GP du Qatar. Sur le circuit de Losail, le Néerlandais a parfaitement entamé un week-end qui devrait être celui de son troisième sacre mondial.

Max Verstappen compte désormais plus de pole-position que le légendaire Juan Manuel Fangio. Keystone

En pole pour la 10e fois de la saison et pour la 30e fois de sa carrière - une de plus que le légendaire pilote argentin Juan Manuel Fangio -, Max Verstappen (Red Bull) a devancé le Britannique Lando Norris (McLaren) de 296 millièmes et l'Australien Oscar Piastri (McLaren) de 0''450.

Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu le 4e rang, à 0''527, devant Charles Leclerc (6e) à 0''646. Crédité du troisième chrono, George Russell a vu son temps être annulé pour être sorti de la piste.

Auparavant, la Q2 avait été fatale à deux des membres du top 5 du classement du championnat du monde soit : l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/12e) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull/13e).

Samedi (19h30), à l’occasion de la course sprint, Max Verstappen aura une première possibilité d’obtenir les trois points qui lui manquent pour obtenir son troisième titre consécutif de champion du monde. Une sixième place suffira à son bonheur. Il sera également sacré si Sergio Perez ne termine pas sur le podium.

ATS