Max Verstappen tape encore sur la nouvelle réglementation en F1

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«C'est juste une blague» Verstappen tape encore sur la nouvelle réglementation en F1

Clara Francey

15.3.2026

Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen, qui connaît un début de saison difficile avec l'écurie Red Bull, s'en est de nouveau pris dimanche à la nouvelle réglementation imposant des moteurs à 50% électriques, «une blague» selon lui.

Max Verstappen est très remonté contre la nouvelle réglementation en F1.
Max Verstappen est très remonté contre la nouvelle réglementation en F1.
IMAGO/ANP

Agence France-Presse

15.03.2026, 23:02

Le Néerlandais, réputé pour son franc-parler, tape depuis des semaines sur la F1 millésime 2026 dont les règles sur les blocs propulseurs, les châssis et l'aérodynamique des monoplaces ont été entièrement refondues. L'un des objectifs des organisateurs de la discipline reine du sport automobile est de doper le spectacle des courses en favorisant les dépassements.

GP de Chine. «C'est vraiment la jungle pour le moment» - Max Verstappen fulmine

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«C'est terrible. Si quelqu'un aime ça, alors il ne comprend vraiment pas ce qu'est le sport automobile», a-t-il pesté devant des journalistes présents sur le circuit de Shanghai pour le Grand Prix de Chine, deuxième manche du Championnat du monde de F1.

«Ce n'est pas du tout amusant. On joue à ‹Mario Kart›, ce n'est pas de la course», a encore ironisé le pilote numéro un de l'écurie autrichienne avec laquelle il a dominé la concurrence de 2021 à 2024.

Verstappen, qui a abandonné dimanche au Grand Prix de Chine, a déjà comparé cet hiver les nouvelles voitures aux moteurs hybrides 50/50 électriques et thermiques à de la «Formule E (électrique) sous stéroïdes» et au jeu vidéo «Mario Kart».

Après son abandon au 46e tour pour des problèmes de refroidissement du bloc propulseur, il s'est emporté contre un week-end «particulièrement mauvais» et «très compliqué» en Chine, où son jeune et nouveau coéquipier français Isack Hadjar a également peiné.

De nouvelles règles en course permettent aux pilotes d'activer un bouton «boost» pour se donner un regain de puissance avec la batterie et dépasser un concurrent poursuivi à moins d'une seconde. Mais le risque est alors que la batterie se vide immédiatement et d'être aussitôt redoublé.

«Parfois, tu dépasses quelqu'un avec le ‹boost›, puis ta batterie est à plat, il (un concurrent) te redépasse (...) Pour moi, c'est juste une blague», a moqué Verstappen en déplorant que le vainqueur à Shanghai, le jeune Italien Kimi Antonelli, et son coéquipier britannique chez Mercedes George Russell, deuxième, aient «des longueurs d'avance» sur la concurrence Ferrari, Red Bull et McLaren.

GP de Chine. A 19 ans, Kimi Antonelli devient le 2e plus jeune vainqueur en F1

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La Scuderia a pris en Chine les troisième et quatrième places et ses pilotes, le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton et le Monégasque Charles Leclerc, ont affirmé avoir du «plaisir» à piloter leurs nouveaux bolides.

En revanche, les McLaren du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, et de l'Australien Oscar Piastri, n'ont pas pris le départ pour des ennuis électriques et mécaniques.

GP de Chine. Les McLaren de Norris et Piastri n'ont pas pris le départ !

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