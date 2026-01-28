  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tests en Formule 1 McLaren enfin en piste, Mercedes accumule les tours

ATS

28.1.2026 - 20:29

McLaren, double tenante du titre mondial des constructeurs de formule 1, a enfin pris la piste mercredi à Barcelone à l'occasion de la troisième des cinq journées d'essais privés de pré-saison. Le champion du monde en titre Lando Norris a eu l'honneur de monter dans le baquet de la MCL40 et a parcouru 62 tours du circuit de Barcelona-Catalunya.

Lando Norris a eu l'honneur de monter dans le baquet de la MCL40 sur le circuit de Barcelona-Catalunya (archive).
Lando Norris a eu l'honneur de monter dans le baquet de la MCL40 sur le circuit de Barcelona-Catalunya (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 20:29

Au lendemain d'une journée pluvieuse marquée par la présence en piste de seulement deux écuries, Red Bull et Ferrari, la météo plus favorable mercredi a incité plus d'équipes à rouler sur le tracé catalan puisque six d'entre elles ont pris part à ce roulage: Alpine, Audi, Haas, McLaren, Mercedes et Racing Bulls.

Selon les chronos qui ont fuité dans plusieurs médias, ce sont les pilotes Mercedes, l'Italien Andrea Kimi Antonelli et le Britannique George Russell, qui ont réalisé les meilleurs temps, devant la McLaren de Norris.

Si la plupart des pilotes ont réalisé environ 50-60 tours, Antonelli et Russell se sont démarqués en effectuant plus de 90 tours chacun, ce qui va permettre à Mercedes de récolter beaucoup de données sur sa nouvelle monoplace. De nombreuses écuries devraient prendre la piste jeudi, et notamment Aston Martin qui essaiera la première voiture conçue par le célèbre ingénieur anglais Adrian Newey.

Les plus lus

Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
«La terre s'est dérobée» – Un village sicilien au bord d'un gouffre menaçant
«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis
Désillusion pour Loïc Meillard ! Les Norvégiens fendent la nuit
Une grosse boulette pour les 79 ans de Michel Sardou!