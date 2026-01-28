McLaren, double tenante du titre mondial des constructeurs de formule 1, a enfin pris la piste mercredi à Barcelone à l'occasion de la troisième des cinq journées d'essais privés de pré-saison. Le champion du monde en titre Lando Norris a eu l'honneur de monter dans le baquet de la MCL40 et a parcouru 62 tours du circuit de Barcelona-Catalunya.

Lando Norris a eu l'honneur de monter dans le baquet de la MCL40 sur le circuit de Barcelona-Catalunya (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au lendemain d'une journée pluvieuse marquée par la présence en piste de seulement deux écuries, Red Bull et Ferrari, la météo plus favorable mercredi a incité plus d'équipes à rouler sur le tracé catalan puisque six d'entre elles ont pris part à ce roulage: Alpine, Audi, Haas, McLaren, Mercedes et Racing Bulls.

Selon les chronos qui ont fuité dans plusieurs médias, ce sont les pilotes Mercedes, l'Italien Andrea Kimi Antonelli et le Britannique George Russell, qui ont réalisé les meilleurs temps, devant la McLaren de Norris.

Si la plupart des pilotes ont réalisé environ 50-60 tours, Antonelli et Russell se sont démarqués en effectuant plus de 90 tours chacun, ce qui va permettre à Mercedes de récolter beaucoup de données sur sa nouvelle monoplace. De nombreuses écuries devraient prendre la piste jeudi, et notamment Aston Martin qui essaiera la première voiture conçue par le célèbre ingénieur anglais Adrian Newey.