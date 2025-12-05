  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP d'Abu Dhabi McLaren prêt à donner des consignes si nécessaire

ATS

5.12.2025 - 15:15

Dans la course au titre qui oppose ses deux pilotes Lando Norris et Oscar Piastri à Max Verstappen à Abou Dhabi, McLaren a indiqué vendredi qu'elle était prête à donner, si nécessaire, des consignes. L'écurie britannique a toujours refusé de le faire jusqu'à présent.

Patron de McLaren, Zak Brown a assuré que son écurie pourrait donner des consignes à ses pilotes dimanche.
Patron de McLaren, Zak Brown a assuré que son écurie pourrait donner des consignes à ses pilotes dimanche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.12.2025, 15:15

05.12.2025, 15:38

«Tant que les deux pilotes ont une chance de remporter le championnat du monde – ce qui est clairement le cas à l'heure actuelle -, tout se passe comme d'habitude, ils sont libres de courir», a rappelé le patron de McLaren Zak Brown.

Formule 1. Norris, Verstappen ou Piastri ? Plusieurs scénarios pour le titre

Formule 1Norris, Verstappen ou Piastri ? Plusieurs scénarios pour le titre

Le duo McLaren a toujours été autorisé à piloter selon les «papaya rules» -les «règles papayes»-, qui encouragent les pilotes à se battre sur la piste à la seule condition de ne pas s'accrocher.

«Mais si, au fur et à mesure que la course avance, il devient évident que les deux ne peuvent pas gagner, alors nous ferons ce qui est dans le meilleur intérêt de l'équipe pour essayer de remporter le championnat des pilotes», a poursuivi Brown devant les journalistes présents à Abou Dhabi.

Et d'assurer: «Nous allons faire preuve de bon sens. Nous n'allons pas sacrifier le championnat pilotes pour une sixième et une septième places, une troisième et une quatrième places, une cinquième et une sixième places».

Norris tient la corde

Mathématiquement, Norris tient la corde: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur le Néerlandais de chez Red Bull Max Verstappen et 16 sur son équipier australien Oscar Piastri, alors que 25 points restent à attribuer dimanche à Abou Dhabi. Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, peu importe le résultat de ses concurrents.

Interrogé jeudi sur le fait qu'il pourrait bénéficier d'un coup de pouce de son équipier face à Verstappen, Norris avait déclaré: «je ne pense pas que je le demanderais (...), c'est à Oscar de décider». Ce à quoi Piastri avait répondu: «Nous n'en avons pas discuté (...), je n'ai pas vraiment de réponse à donner tant que je ne sais pas ce qu'on attend de moi».

C'est qui Max Verstappen ?

C'est qui Max Verstappen ?

Max Verstappen, pilote hors-normes, pourrait bien chambouler l'issue du championnat de Formule 1 ce week-end au GP d'Abou Dabi et remporter son 5eme titre consécutif !

03.12.2025

Les plus lus

Découverte d'une tombe monumentale vieille de 2600 ans
Sortie de l’hôpital, Gut-Behrami se projette déjà vers l’avenir !
Les négociations entre Washington et Kiev à Miami sont terminées
Aéroport de Zurich : bientôt la fin de la limitation des liquides
Le contrat d'achat des huit premiers F-35 suisses est signé
Un scooter dépasse une voiture et heurte une fillette