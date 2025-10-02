Portée par son duo Piastri-Norris, McLaren est en passe d'être à nouveau titrée championne du monde de F1 chez les constructeurs ce week-end à Singapour. Red Bull pourrait contre toute attente «commencer à rêver» d'un cinquième sacre pour Max Verstappen.

Race Week returns! 🙌



We're back for the Singapore Grand Prix, and getting ready to race under the stars ✨#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ViKkVRVB7L — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Keystone-SDA ATS

Jamais deux sans trois? Vainqueur des deux derniers Grands Prix – en Italie et en Azerbaïdjan – Verstappen débarque avec un objectif clair lors de cette course nocturne à Singapour: refaire son retard sur le leader au championnat, l'Australien Oscar Piastri, et son poursuivant britannique Lando Norris.

Troisième du général derrière les deux pilotes McLaren, le quadruple champion en titre néerlandais est revenu à 69 points de Piastri et 44 points de Norris – alors qu'il comptait encore plus de 100 points de retard sur le leader début septembre.

De quoi cultiver l'espoir de conserver sa couronne mondiale? «Je ne me fie pas à l'espoir, mais il reste sept manches à disputer et 69 points, c'est beaucoup», avait-il balayé à l'issue du dernier GP.

Dans le clan McLaren, on n'exclut pas de voir revenir «Mad Max» dans le match: «il ne faut pas oublier qu'il s'agit de Max Verstappen, champion du monde depuis quatre ans, au volant d'une voiture rapide», a rappelé le patron de McLaren Andrea Stella le mois dernier.

«Je pense que c'est de l'optimisme de la part d'Andrea», avait alors répondu le conseiller de Red Bull Helmut Marko, on verra ça après Singapour», où son pilote vedette ne s'est encore jamais imposé. «Si nous sommes compétitifs à Singapour, alors peut-être pourrons-nous commencer à rêver.»

Car contrairement aux deux dernières manches, le circuit de «Singapour est très différent» en raison d'un fort appui aérodynamique, a expliqué Verstappen cette semaine, quelques jours seulement après avoir participé – et gagné – en Allemagne à sa première course en GT3.

Oscar Piastri en mission rachat

Le retour en grâce du champion s'est notamment fait à la faveur d'une Red Bull améliorée, conjuguée aux déboires de ses concurrents – à commencer par Piastri.

Après une prestation catastrophique en Azerbaïdjan où il a terminé deux fois dans le mur – lors des qualifications et quelques instants après le départ le lendemain – le leader du général a offert une belle occasion à Verstappen de revenir.

Occasion dont n'a pas su profiter son équipier Norris, qui a terminé seulement 7e.

A sept courses de la fin, si l'identité du champion est encore loin d'être décidée, celle de l'écurie qui remportera le titre chez les constructeurs ne fait en revanche guère de doute. En Azerbaïdjan, McLaren avait une première chance théorique de décrocher son deuxième titre de rang.

Ce week-end, l'écurie dispose d'une nouvelle chance pour remporter le 10e titre de son histoire. Pour y arriver, elle doit devancer Mercedes d'au moins 13 points dimanche – sachant qu'elle peut en récupérer jusqu'à 43 si le duo Piastri-Norris termine pour la huitième fois cette saison aux deux premières places.

Alerte chaleur

Sur le tracé urbain de Marina Bay jugé comme l'un des plus difficiles, où règne humidité et chaleur – la FIA a d'ailleurs placé la course en alerte «chaleur», plus de 31 degrés étant attendus dimanche soir – Ferrari tâchera aussi de se racheter.

A l'issue d'un GP d'Azerbaïdjan décevant où ses pilotes n'ont pas fait mieux que 8e et 9e, la Scuderia a rétrogradé à la troisième place au championnat constructeurs, derrière Mercedes.

Ce week-end, cinq des vingt pilotes engagés découvriront le tracé au volant d'une F1. Parmi eux, Isack Hadjar, arrivé cette saison chez Racing Bulls, savoure déjà sa première à Singapour, où il a «toujours rêvé de piloter».

Le Français visera samedi «une nouvelle Q3 (la dernière partie des qualifications où se joue la pole, NDLR) et de bons points», histoire de conforter sa place de favori pour le deuxième baquet Red Bull aux côtés de Verstappen d'ici l'an prochain.