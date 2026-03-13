  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

GP de Chine Russell le plus rapide des essais libres

ATS

13.3.2026 - 09:51

Les Mercedes de George Russell et Kimi Antonelli ont été les plus rapides de la séance d'essais libres du GP de Chine, vendredi à Shanghai. Ils avaient réalisé le doublé au Grand Prix d'Australie dimanche dernier en ouverture de la saison de F1.

Keystone-SDA

13.03.2026, 09:51

13.03.2026, 09:52

Une seule séance d'essais libres est programmée à Shanghai, avant les qualifications (à partir de 08h30, GMT+1) de la course sprint prévue samedi. Russell, vainqueur intouchable à Melbourne, a largement dominé la feuille des temps vendredi matin et établi le meilleur temps en gommes medium puis le meilleur temps scratch avec des gommes tendres, reléguant Antonelli à 120 millièmes.

Les McLaren propulsées par un bloc Mercedes ont signé les 3e et 4e temps avec Lando Norris et Oscar Piastri, respectivement à 555 et 731 millièmes de Russell. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont décroché les 5e et 6e chronos alors que Max Verstappen (Red Bull) n'a pu faire mieux que le 8e temps à 1"8 de Russell.

GP de Chine. «C'est vraiment la jungle pour le moment» - Max Verstappen fulmine

GP de Chine«C'est vraiment la jungle pour le moment» - Max Verstappen fulmine

Le nouveau venu Arvid Lindblad n'a pas eu l'occasion de bien s'imprégner du tracé au volant d'une F1 puisqu'il a dû s'éjecter du baquet de sa Racing Bulls alors que de la fumée s'en échappait après six tours seulement. Les écuries n'ont eu qu'une heure d'essais libres pour régler leurs monoplaces au circuit de Shanghai, bien différent – avec notamment sa longue ligne droite – du circuit urbain du Melbourne Park où elles ont couru la semaine dernière.

Les plus lus

Coup de tonnerre : Niels Hintermann met un terme à sa carrière !
Triple bonheur pour Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»
Primes maladie : la franchise minimale va augmenter en Suisse
«J'ai cru mourir dans une cale» - L’histoire folle d’un cadre d’une grande entreprise
Suivez la descente messieurs en direct
«Il me battait avec une ceinture» -  Des enfants handicapés évoquent leur calvaire