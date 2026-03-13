Les Mercedes de George Russell et Kimi Antonelli ont été les plus rapides de la séance d'essais libres du GP de Chine, vendredi à Shanghai. Ils avaient réalisé le doublé au Grand Prix d'Australie dimanche dernier en ouverture de la saison de F1.

Keystone-SDA ATS

Une seule séance d'essais libres est programmée à Shanghai, avant les qualifications (à partir de 08h30, GMT+1) de la course sprint prévue samedi. Russell, vainqueur intouchable à Melbourne, a largement dominé la feuille des temps vendredi matin et établi le meilleur temps en gommes medium puis le meilleur temps scratch avec des gommes tendres, reléguant Antonelli à 120 millièmes.

Les McLaren propulsées par un bloc Mercedes ont signé les 3e et 4e temps avec Lando Norris et Oscar Piastri, respectivement à 555 et 731 millièmes de Russell. Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont décroché les 5e et 6e chronos alors que Max Verstappen (Red Bull) n'a pu faire mieux que le 8e temps à 1"8 de Russell.

Le nouveau venu Arvid Lindblad n'a pas eu l'occasion de bien s'imprégner du tracé au volant d'une F1 puisqu'il a dû s'éjecter du baquet de sa Racing Bulls alors que de la fumée s'en échappait après six tours seulement. Les écuries n'ont eu qu'une heure d'essais libres pour régler leurs monoplaces au circuit de Shanghai, bien différent – avec notamment sa longue ligne droite – du circuit urbain du Melbourne Park où elles ont couru la semaine dernière.