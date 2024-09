Yamaha is delighted to announce the signing of @_moliveira88. The Portuguese MotoGP star will be joining the Prima Pramac Yamaha Factory Team for 2025-26.



📰 https://t.co/T5lHEYX6Xs#YamahaFactoryRacing | #RevsYourHeart | #MO88 | #MiguelOliveira | #turma88 | #PrimaPramacRacing pic.twitter.com/fRtIxfkjD5