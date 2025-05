Surclassée le week-end dernier à Imola par Max Verstappen (Red Bull), l'écurie McLaren tentera cette semaine sur le mythique circuit de Monaco de reprendre le fil de sa domination. Elle espère continuer à creuser l'écart au championnat du monde de Formule 1.

McLaren tentera de creuser l’écart à Monaco. EPA

Keystone-SDA ATS

Dominatrice en Principauté au début du siècle, avec cinq victoires entre 2000 et 2008, l'équipe anglaise n'a enregistré que trois podiums depuis sa dernière victoire en 2008 grâce à Lewis Hamilton et aura donc un joli défi à relever dans les rues de Monte-Carlo.

«Nous nous attendons à ce que la concurrence soit plus rude que jamais avec la possibilité que se produisent quelques surprises en raison des particularités de ce mythique tracé. On se concentre sur nous-mêmes pour réaliser le week-end le plus solide possible», a déclaré Andrea Stella, le directeur de McLaren.

La 71e édition de cette course légendaire, la troisième la plus disputée dans l'histoire de la F1 après le GP de Grande-Bretagne et le GP d'Italie – qui ont eu lieu 75 fois – s'annonce plus serrée que jamais avec 20 voitures qui se tiennent souvent en moins d'une seconde en qualifications.

Red Bull et Verstappen en confiance

Red Bull et son quadruple champion du monde en titre Max Verstappen arrivent en confiance en Principauté et viseront un nouvel exploit face aux monoplaces de couleur papaye, supérieures sur le papier mais qui ne parviennent pas toujours à le montrer en piste. Au contraire de «Mad Max», lequel arrive toujours à maximiser le potentiel de sa voiture.

«Nous avons fait des grands pas en avant, je me sentais bien plus à l'aise au volant à Imola et cela nous met dans une situation plus favorable. Le but sera d'extraire le maximum de la voiture», a souligné le Néerlandais, pas mécontent de disputer une course à quelques centaines de mètres de son domicile, d'autant qu'il est devenu père en début de mois.

Plus qu'ailleurs, la bataille du samedi pour les meilleures places sur la grille conditionne très souvent le résultat du Grand Prix dominical. Mais, pour épicer la course et tenter de la rendre plus spectaculaire, la Fédération internationale de l'automobile (FIA), organisatrice du championnat, a décidé d'imposer un second arrêt aux stands obligatoires cette année.

«Je ne sais pas si cela aura des conséquences positives, on verra dimanche. Mais c'est vraiment bien qu'ils aient décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Car si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats», a estimé le septuple champion du monde Lewis Hamilton, vainqueur trois fois en Principauté (2008, 2016, 2019).

Son écurie Ferrari, qui vit un début de saison compliqué, tentera de rééditer sa performance de l'an dernier qui avait vu le héros local, le Monégasque Charles Leclerc, décrocher enfin une première victoire sur ses terres. Malgré des qualifications catastrophiques à Imola (11e et 12e places), la Scuderia a effectué une belle remontée avec la quatrième place d'Hamilton, à moins de deux secondes du podium, et la sixième de Leclerc, de quoi remonter le moral des troupes.