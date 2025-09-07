Intouchable, le quadruple champion en titre de Formule 1 Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix d'Italie à Monza. Il a battu les deux McLaren d'habitude dominatrices de Lando Norris et du leader du championnat Oscar Piastri.

Keystone-SDA ATS

Retour aux affaires pour «Mad Max»: le Néerlandais, qui ne s'était plus imposé depuis mai - déjà en Italie, lors du GP Emilie-Romagne -, a mis fin à une disette de près de quatre mois sans victoire dominicale, soit huit courses.

«La voiture était vraiment agréable à conduire, j'ai pu gérer le rythme et nous avons fait notre arrêt aux stands au bon moment», a réagi à l'arrivée Verstappen, qui signe son troisième succès de l'année, devant des gradins et des collines «rouges» de monde acquises à Ferrari. Le pilote Red Bull met également fin à une série de cinq victoires consécutives pour McLaren en GP.

«Il le méritait»

Parti en pole position dans le chaudron de Monza, le champion en titre a offert au public une belle passe d'armes avec Norris en début de GP - jusqu'au quatrième tour (sur 53), lorsque le Néerlandais a définitivement pris l'ascendant sur son vice-champion britannique.

«Ce weekend fait partie de ceux où nous sommes un peu plus lents, mais où la bataille était quand même belle», a tout de même savouré Norris. «J'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui, je ne pouvais pas faire beaucoup plus. J'ai essayé de me battre avec Max, mais il a pris le dessus et il le méritait», a encore dit l'Anglais, qui a bien failli perdre sa deuxième place au bénéfice de Piastri, la faute à un arrêt aux stands raté en fin de course.

Norris a été dépassé par Piastri alors qu'il était aux stands, mais McLaren a demandé à l'Australien de rendre la deuxième position à son coéquipier.

Leclerc au pied du podium

Au championnat, Piastri - troisième du GP - reste en tête devant Norris qu'il distance de 31 points. En dépit de sa victoire, Verstappen reste lointain troisième à 94 points du leader - une avance qui paraît irrattrapable vu la dynamique des forces, à huit manches de la fin de la saison.

Dans le «Temple de la vitesse» - surnom donné au légendaire circuit de Monza -, le Monégasque Charles Leclerc et sa Ferrari ont calé au pied du podium. Pour son premier GP d'Italie en rouge, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a terminé sixième, derrière son compatriote George Russell (Mercedes), cinquième.

Au volant d'une livrée inspirée de la Ferrari 312 T, en hommage au 50e anniversaire du titre de l'Autrichien Niki Lauda avec Ferrari, les deux pilotes de la Scuderia ne sont jamais réellement parvenus se mêler dans la bataille pour le top 3.

Bortoleto 8e

A noter la belle 8e place de Gabriel Bortoleto, le «rookie» brésilien de l'écurie suisse Kick-Sauber. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg a en revanche été contraint à l'abandon dès le tour de formation.