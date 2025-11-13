  1. Clients Privés
MotoGP Dernière manche et ultimes enjeux pour l'honneur à Valence

ATS

13.11.2025 - 11:21

Marc Marquez est déjà assuré depuis longtemps de remporter le titre mondial en MotoGP devant son frère Alex. Mais il reste tout de même des raisons de suivre le Grand Prix de Valence, ultime manche du championnat.

Marco Bezzecchi (premier plan) finira-t-il sur le podium final derrière les frères Marquez ?
Marco Bezzecchi (premier plan) finira-t-il sur le podium final derrière les frères Marquez ?
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.11.2025, 11:21

Un an après les inondations meurtrières qui ont touché la région, conduisant les organisateurs à délocaliser le GP à Barcelone, le paddock retrouve cette année le circuit Ricardo-Tormo, théâtre d'un dernier rendez-vous qui s'annonce encore bien indécis. Impérial de bout en bout, l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a triomphé au Portugal le week-end dernier, devenant le sixième vainqueur différent en autant de GP.

MotoGP. Marquez out, Bezzecchi fait main basse sur le Portugal

MotoGPMarquez out, Bezzecchi fait main basse sur le Portugal

Il a terminé devant les Espagnols Alex Marquez (Ducati-Gresini) et Pedro Acosta (KTM), qui attend toujours de remporter sa première course dans la catégorie reine. Sans l'ogre Marc Marquez (Ducati), forfait pour le reste de l'année après s'être blessé début octobre, cette fin de saison s'annonce forcément plus ouverte.

Bagnaia veut sauver l'honneur

Vainqueur de la dernière édition du GP en 2023, le double champion du monde italien Francesco Bagnaia débarque à Valence avec l'espoir de renouer avec la victoire – ou du moins le podium – pour l'honneur plus que pour la troisième place du général. Au Portugal, le pilote Ducati a une nouvelle fois abandonné la course dominicale, victime d'une chute alors qu'il était quatrième.

Au championnat, l'Italien, quatrième, a perdu très gros face à Bezzecchi, troisième. Désormais, 35 points séparent les deux hommes – alors que jusqu'à 37 points seront à glaner d'ici à dimanche. Cinquième du général, Acosta n'est plus qu'à trois longueurs de Bagnaia.

