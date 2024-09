Le leader du championnat MotoGP Jorge Martin (Ducati-Pramac) est sous pression avant le GP d'Emilie-Romagne à Misano. Chez lui, son poursuivant Francesco Bagnaia (Ducati) voudra reprendre la tête du classement.

Leader du championnat MotoGP, Jorge Martin est sous pression avant le GP d'Emilie-Romagne. KEYSTONE

ATS

Relégué loin des meilleurs lors de la dernière manche, «Martinator» avait quitté Misano, déjà théâtre du GP de Saint-Marin, frustré par une stratégie ratée sous la pluie qui l'a vu terminer à une très lointaine 15e place. Deux semaines plus tard, l'Espagnol aura certainement soif de revanche sur ce même tracé italien, à l'occasion du GP d'Emilie-Romagne cette fois.

«Pecco» Bagnaia aura une solide occasion de reprendre la tête du championnat avec sa Ducati d'usine. Seuls sept points le séparent de Martin. Sur le tracé situé sur les bords de l'Adriatique, le champion en titre italien ne s'est plus imposé en MotoGP depuis 2022, mais il connaît par coeur «son» circuit, où il vient régulièrement s'entraîner.

Avantage

Et à la veille de disputer son 100e GP dans l'élite, il prévient: «ma condition physique est meilleure» que début septembre, quand il souffrait encore des conséquences d'une chute survenue une semaine plus tôt. «Nous partons donc avec un avantage par rapport à la dernière fois», où il avait tout de même terminé deuxième du sprint derrière Martin le samedi, et deuxième du GP le lendemain derrière Marc Marquez.

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marquez reste sur deux victoires consécutives en GP. Il pourrait bien continuer à assurer le show au guidon de sa Ducati-Gresini. A Misano, un nouveau succès le rapprocherait inexorablement des candidats au titre. A la veille de la 14e manche de la saison, l'Espagnol est troisième au championnat, à 53 points de Martin.

AFP