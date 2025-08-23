  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

MotoGP Marquez outrageusement dominateur, encore une pole

ATS

23.8.2025 - 12:42

Marc Marquez (Ducati) a décroché la pole position du Grand Prix de Hongrie de MotoGP. L'Espagnol, leader du championnat du monde, a réalisé le meilleur temps des qualifications devant les Italiens Marco Bezzecchi et Fabio Di Ginannantonio samedi.

Keystone-SDA

23.08.2025, 12:42

23.08.2025, 13:08

Intouchable depuis juin avec six doublés course sprint-Grand Prix consécutifs, Marc Marquez a encore écrasé la concurrence sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale Budapest.

MotoGP. Sur un tracé inédit et «très lent», Marc Marquez encore favori

MotoGPSur un tracé inédit et «très lent», Marc Marquez encore favori

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a décroché sa 74e pole de sa carrière en devançant de 0''290 son dauphin Marco Bezzecchi. Les quatrième et cinquième rangs sur la grille seront par ailleurs aussi occupés par des pilotes italiens, Enea Bastiannini et Franco Morbidelli.

MotoGP. Marc Marquez, le fonceur impétueux qui a dû se réinventer

MotoGPMarc Marquez, le fonceur impétueux qui a dû se réinventer

Les plus lus

Alpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»
Trump et Poutine: un malentendu qui pourrait coûter cher au Kremlin
Un vol Lyon-Porto fait demi-tour après une tentative d'intrusion dans le cockpit
«Systématiquement du mauvais côté de l'Histoire» : Lisa Mazzone tacle le Conseil fédéral
Annulations à répétition : Corsica Ferries déçoit ses clients
Vaud: un python royal découvert dans les rues de Villeneuve