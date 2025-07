Marc Marquez (Ducati) a poursuivi son insolente domination en MotoGP. L'Espagnol a remporté de main de maître le Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring après avoir mené de bout en bout.

Keystone-SDA ATS

L'octuple champion du monde a fêté son 7e succès cette saison en 11 Grands Prix. Il a aussi gagné 10 des 11 sprints. Le no 93 compte désormais 95 victoires en championnat du monde, dont 69 dans la catégorie reine.

Le leader du championnat s'est imposé devant son frère Alex Marquez (Ducati-Gresini/à 6''380) et son coéquipier italien Francesco Bagnaia (Ducati/à 7''080). Le même trio domine le championnat dans cet ordre. Avec 344 points, Marc Marquez précède son frère de 83 longueurs alors que Bagnaia accuse 147 points de retard.

La course a été émaillée par de nombreuses chutes, dont la plupart au virage no 1. Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio et Johann Zarco sont ainsi partis à la faute à cet endroit. Au final, seuls 10 pilotes ont terminé l'épreuve sur le spectaculaire tourniquet allemand.

En Moto3

Les deux pilotes suisses engagés en Moto3 ont manqué les points de peu. Noah Dettwiler (KTM) a en effet terminé 16e juste devant le néophyte Lennox Phommara (Honda).

Dettwiler, 14e sur la grille, n'avait jamais été aussi bien placé cette saison au départ. Mais le Bâlois a raté son envol, passant 22e au terme du 1er tour. Il est ensuite remonté, surtout grâce aux chutes devant lui. Le Thurgovien Phommara, qui s'élançait 25e et dernier, a eu le mérite de finir sa première course sans commettre d'erreur.