MotoGP Marc Marquez le plus rapide à Sepang

ATS

3.2.2026 - 14:55

Le champion du monde en titre de MotoGP, Marc Marquez (Ducati), a dominé mardi le premier jour des essais de pré-saison de Sepang. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) s'est quant à lui blessé à un doigt en chutant.

Marc Marquez s'est montré le plus rapide mardi à Sepang.
Marc Marquez s'est montré le plus rapide mardi à Sepang.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.02.2026, 14:55

03.02.2026, 15:43

Le test malaisien, programmé jusqu'à jeudi, marque le début officiel de la saison 2026. Une seconde séance de roulage est prévue les 21 et 22 février à Buriram, en Thaïlande, qui accueillera le Grand Prix inaugural le 1er mars.

Marc Marquez, qui a écrasé le championnat du monde en 2025, a conservé son rythme d'enfer, en signant sous la chaleur le meilleur chrono de la journée, en 1'57''018. Le Catalan de 32 ans est en quête de sensations après avoir manqué les quatre dernières courses de l'exercice précédent en raison d'une blessure à l'épaule droite, consécutive à une chute lors du GP d'Indonésie, début octobre.

«Le plus important, c'est que mon épaule fonctionne bien. J'ai besoin de tours, de poursuivre ma préparation. J'essaye de faire attention à ma condition physique, parce si je me sens bien, la vitesse est là», a déclaré l'Espagnol, qui a devancé l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) et l'Espagnol Maverick Vinales (KTM).

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté durant la séance matinale au virage 5. S'il a roulé durant l'après-midi, il a renoncé à participer aux deux autres jours d'essais, en raison d'un doigt blessé.

