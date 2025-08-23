  1. Clients Privés
MotoGP Comme une loi immuable, Marc Marquez remporte le sprint

ATS

23.8.2025 - 15:29

Marc Marquez (Ducati) a poursuivi sur sa lancée en MotoGP. Auteur du doublé sprint/course principale lors des six précédents Grands Prix, l'Espagnol a remporté le sprint du GP de Hongrie samedi.

Keystone-SDA

23.08.2025, 15:29

23.08.2025, 15:50

Auteur de sa 74e pole position quelques heures plus tôt, Marc Marquez a survolé comme souvent les débats. Intouchable depuis début juin, le leader du championnat du monde a devancé de 2''095 son dauphin italien Fabio Di Giannantonio à l'issue du 13e tour sur le tracé flambant neuf du Balaton Park situé près du Lac Balaton.

MotoGP. Marquez outrageusement dominateur, encore une pole

MotoGPMarquez outrageusement dominateur, encore une pole

Le sextuple champion du monde de la catégorie-reine a ainsi fêté sa 13e victoire en 14 sprints disputés depuis le début de la saison, la 7e de suite. Son seul échec dans la spécialité a été enregistré à la fin mai en Grande-Bretagne, où il avait terminé 2e derrière son frère cadet Alex Marquez.

Marc Marquez creuse donc un peu plus l'écart au championnat du monde. Sa marge sur son plus proche poursuivant, son frère Alex, seulement 8e samedi, est désormais de 152 unités. Troisième du classement des pilotes, Francesco Bagnaia n'a pas marqué de point et pointe à 209 longueurs de Marc Marquez.

