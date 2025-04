Prophète en son pays? L'Espagnol Marc Marquez (Ducati), auteur d'un début de saison incroyable, espère poursuivre sa razzia de victoires en MotoGP ce week-end lors du GP d'Espagne à Jerez.

Marc Marquez aligne les succès en ce début de saison en MotoGP. KEYSTONE

Avec trois succès en quatre Grands Prix et quatre en autant de courses sprint, le sextuple champion du monde de MotoGP a quasiment réalisé un sans-faute depuis le coup d'envoi de la saison, comme au plus fort de sa domination dans la catégorie reine durant les années 2010. «Le GP d'Espagne à Jerez est toujours très spécial pour moi. C'est la première course de la saison devant les fans espagnols. Je suis très heureux d'être là, même si cela ne s'annonce pas facile», a expliqué le Catalan.

Le leader du championnat du monde, qui avait décroché son premier podium au guidon d'une Ducati sur le circuit Angel-Nieto l'an dernier avec l'équipe satellite Gresini (2e), espère cette fois monter sur la première marche, comme en 2014, 2018 et 2019.

«Au Qatar nous avons été très costauds sur un tracé qui, sur le papier, laisser penser qu'on aurait des difficultés. L'an dernier j'ai terminé deuxième ici après un gros duel avec Pecco (Bagnaia, son coéquipier italien), qui est très rapide sur ce circuit, donc j'ai hâte d'être en piste», a ajouté le pilote de 32 ans.

S'il y a connu des succès, Marquez a aussi connu un cauchemar à Jerez il y a cinq ans: c'est ici qu'il s'est cassé le bras en 2020, le début d'années de galère pour l'ex-pilote Honda. Désormais de l'histoire ancienne.

Martin toujours forfait

Bagnaia (Ducati), qui l'a emporté aux Etats-Unis quand Marquez a chuté, possède 26 longueurs de retard sur l'Espagnol au championnat. L'Italien apprécie particulièrement le tracé andalou où il a gagné les trois derniers Grands Prix en MotoGP.

Seulement 11e sur la grille au Qatar, le Turinois était parvenu à réaliser une superbe remontée pour terminer deuxième, reprenant de précieux points à Alex Marquez (Ducati-Gresini), dauphin de son frère au championnat et seulement sixième à Lusail. «Au Qatar, j'ai réalisé un week-end solide malgré des qualifications difficiles. Mes sensations au guidon de la moto étaient bien meilleures donc je suis heureux de revenir à Jerez où j'ai fait de grandes choses par le passé en étant très rapide», a expliqué le double champion du monde (2022, 2023).

Le tenant du titre mondial, l'Espagnol Jorge Martin (Aprilia), sera, lui, encore forfait après avoir subi une vilaine blessure il y a deux semaines au Qatar à la suite d'une chute spectaculaire. Victime d'un hémopneumothorax et de multiples fractures des côtes, le Madrilène est sorti de l'hôpital Hamad de Doha le week-end dernier, mais n'a pas encore été rapatrié en Europe et ne reviendra probablement pas en piste avant l'été.