L'Italien Marco Bezzecchi partira en tête de la course sprint et du Grand Prix d'Autriche, 13e manche de la saison de MotoGP. Il a décroché le meilleur temps des qualifications samedi matin.

Marco Bezzecchi est en pole position du Grand Prix d'Autriche ! 😍



Le pilote Aprilia sera accompagné d'Álex Márquez (2e) et Francesco Bagnaia (3e) sur la première ligne ! 💥



Marc Márquez a chuté en Q2 et s'élancera 4e. Zarco est 12e et Quartararo 16e 🇫🇷#AustrianGP | #MotoGP pic.twitter.com/S6yrpgKGno — CANAL+ (@canalplus) August 16, 2025

Keystone-SDA ATS

Le pilote Aprilia s'élancera en première ligne devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son compatriote italien Francesco Bagnaia (Ducati), troisième.

Bezzecchi a dû passer par les repêchages (Q1) plus tôt dans la matinée pour pouvoir participer à la deuxième partie des qualifications (Q2), où se joue la pole parmi les douze pilotes les plus rapides.

Chute de Marquez

Il a notamment bénéficié en fin de séance de la chute sans gravité de Marc Marquez, qui domine outrageusement le championnat. L'Espagnol, que l'on attendait en première ligne, ne partira que quatrième sur la grille de départ de la course sprint à 15h00 samedi, et dimanche sur celle du GP à 14h00.