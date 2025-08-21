Pour le retour du MotoGP en Hongrie après 33 ans d'absence, les pilotes devront apprivoiser un nouveau tracé, le Balaton Park. Une fois encore, l'Espagnol Marc Marquez (Ducati) sera le grand favori.

Keystone-SDA ATS

Le sextuple champion du monde dans la catégorie reine est en effet intouchable depuis juin. Il vient d'enchaîner six manches parfaites avec victoires en sprint le samedi et lors du Grand Prix le dimanche.

Malgré une quatrième place sur la grille de départ après une chute en qualifications, le Catalan a encore impressionné le week-end dernier en Autriche avec un nouveau doublé. Cela a porté son avance en tête du championnat à 142 points devant son frère cadet Alex.

Marc Marquez débarque donc avec une confiance au beau fixe sur les bords du Lac Balaton, lieu de villégiature favori des Hongrois situé à une centaine de kilomètres de la capitale, Budapest. Le fait de s'attaquer à un nouveau circuit ne l'effraie pas, d'autant qu'il a déjà pu rouler sur le court tracé (4,08 km) avec les autres pilotes Ducati, mais pas au guidon d'une MotoGP.

Avec plus de virages à gauche, son coté favori, le circuit devrait convenir à l'Espagnol qui pourrait se rapprocher encore un peu plus d'une septième couronne mondiale. «Ce n'est pas une piste très difficile à apprendre parce qu'elle est petite, mais je l'apprécie. Dans un championnat, au final, il faut différents types de circuits, comme Assen par exemple, avec des enchaînements de virages rapides, et des circuits où c'est plus stop-and-go.»

Circuit trop lent

Son coéquipier italien Francesco Bagnaia est beaucoup plus circonspect au sujet du Balaton Park, le trouvant trop lent pour les bolides du MotoGP. «C'est une piste différente de toutes les autres, très lente. Il faut beaucoup modifier les réglages de la moto selon moi, parce que les MotoGP ne sont pas adaptées à de telles pistes. On verra. C'est très petit. Pour la sécurité, on va si lentement que je ne pense pas que ce soit un problème», a ironisé le Transalpin, déjà relégué à presque 200 points de son voisin de garage au championnat.

Son compatriote Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) s'interroge de son côté sur les possibilités de doubler, mais reste positif. «La piste est fun, mais assez étroite à certains endroits. Il y a quelques chicanes où, si on fait un dépassement, je pense qu'il n'y a pas la place pour que les deux prennent le virage», a estimé l'Italien.