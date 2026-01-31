  1. Clients Privés
Formule E Nico Müller convertit sa pole en podium à Miami

ATS

31.1.2026 - 21:33

Nico Müller (Porsche) a pris la deuxième place du e-Prix de Miami. Les deux autres Suisses en lice ont aussi inscrit des points: Edoardo Mortara (Mahindra) a fini sixième juste devant Sébastien Buemi (Envision).

Keystone-SDA

31.01.2026, 21:33

31.01.2026, 21:45

Le Bernois Müller s'était élancé en pole position, sa première en 63 courses de formule E. Il a toujours figuré dans les trois premiers de la course, mais il n'a rien pu faire contre le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), qui est désormais le pilote avec le plus de victoires dans la discipline (15).

Formule E. Trois Suisses repartent pour… bien plus qu’un tour sur la grille

Formule ETrois Suisses repartent pour… bien plus qu’un tour sur la grille

Partis respectivement de la 16e et 20e position sur la grille de départ, le Genevois Mortara et le Vaudois Buemi ont tous deux effectué une belle remontée.

