Nico Müller (Porsche) a pris la deuxième place du e-Prix de Miami. Les deux autres Suisses en lice ont aussi inscrit des points: Edoardo Mortara (Mahindra) a fini sixième juste devant Sébastien Buemi (Envision).

Mitch Evans is leading the way as we near the end of the race 👀#MiamiEPrix pic.twitter.com/SEHHPti2GC — Formula E (@FIAFormulaE) January 31, 2026

Keystone-SDA ATS

Le Bernois Müller s'était élancé en pole position, sa première en 63 courses de formule E. Il a toujours figuré dans les trois premiers de la course, mais il n'a rien pu faire contre le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar), qui est désormais le pilote avec le plus de victoires dans la discipline (15).

Partis respectivement de la 16e et 20e position sur la grille de départ, le Genevois Mortara et le Vaudois Buemi ont tous deux effectué une belle remontée.