  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Grave accident en Moto3 Bonne nouvelle : Noah Dettwiler n’est plus en danger de mort

ATS

29.10.2025 - 12:19

Bonne nouvelle en provenance de Kuala Lumpur: le Bâlois Noah Dettwiler (20 ans) n'est plus en danger de mort. Son équipe l'a indiqué dans un communiqué.

Noah Dettwiler: son état n'est plus critique.
Noah Dettwiler: son état n'est plus critique.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA

29.10.2025, 12:19

29.10.2025, 12:24

«L'état de Noah est stable, mais n'est plus critique. Il est toujours suivi de près aux soins intensifs», a écrit l'équipe CIP Green Power dans un communiqué.

Noah Dettwiler avait été victime d'un grave accident dimanche lors du tour de mise en place du GP de Malaisie Moto3. Au ralenti après visiblement un problème technique sur sa KTM, il avait été percuté à l'arrière de plein fouet par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Les secours sont vite arrivés sur place, mais il a fallu du temps pour transporter les deux pilotes par hélicoptère jusqu'à l'hôpital.

Moto3. Le Suisse Noah Dettwiler victime d’une très lourde chute !

Moto3Le Suisse Noah Dettwiler victime d’une très lourde chute !

Le pilote suisse a subi plusieurs opérations urgentes durant lesquelles son coeur s'est plusieurs fois arrêté de battre. La rate et les poumons ont été sévèrement touchés et le Bâlois avait aussi été victime d'une fracture ouverte à une jambe.

Les plus lus

Le casse du Louvre va-t-il livrer tous ses secrets aujourd'hui?
Lara Gut-Behrami exaspérée par la jeune génération de skieurs
La candidate suisse saisit la justice pour suspendre l’élection !
Il fuit la police à 110 km/h sur... une trottinette!
Braconnage en Gruyère : une femelle lynx tuée, ses petits condamnés