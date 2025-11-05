  1. Clients Privés
Grave accident en Moto3 Après avoir frôlé le pire : Dettwiler bientôt rapatrié

ATS

5.11.2025 - 20:04

Noah Dettwiler, gravement accidenté il y a dix jours, peut être rapatrié en Suisse. Comme l'a annoncé mercredi son management, l'état de santé du Soleurois de 20 ans s'est amélioré ces derniers jours.

Noah Dettwiler peut être rapatrié en Suisse
Noah Dettwiler peut être rapatrié en Suisse
ats

Keystone-SDA

05.11.2025, 20:04

05.11.2025, 20:25

Les médecins traitants en Malaisie ont donné leur feu vert pour le rapatriement du pilote Moto3. Une équipe de la Rega a rendu visite à Dettwiler à l'hôpital de Kuala Lumpur afin de préparer son transport médical.

Le vol est prévu pour jeudi, l'arrivée à Zurich est prévue en fin de soirée. Dettwiler sera ensuite directement transporté à l'hôpital, où il subira une opération de la jambe qui n'a pas encore été effectuée. Suivra ensuite une phase de rééducation.

Grave accident en Moto3. Après l'effroi, le soulagement : Dettwiler quitte les soins intensifs

Grave accident en Moto3Après l'effroi, le soulagement : Dettwiler quitte les soins intensifs

Avant le départ de la course Moto3 à Sepang, le 26 octobre, Dettwiler roulait lentement en bordure de piste pendant le tour de chauffe. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda n'a pas vu son adversaire et a percuté de plein fouet l'arrière de la moto du Suisse, qui a subi plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins ont sauvé la vie du jeune homme de 20 ans grâce à des opérations d'urgence. Rueda avait également subi un arrêt cardiaque

Grave accident en Moto3. Bonne nouvelle : Noah Dettwiler n’est plus en danger de mort

Grave accident en Moto3Bonne nouvelle : Noah Dettwiler n’est plus en danger de mort

