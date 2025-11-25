  1. Clients Privés
«Un immense merci» Dettwiler s'exprime pour la 1ère fois depuis son terrible accident

ATS

25.11.2025 - 09:12

Le pilote suisse de Moto3 Noah Dettwiler s'exprime pour la première fois publiquement après son grave accident de Sepang. Sa décision de revenir sur les circuits ou non n'est pas encore actée.

Keystone-SDA

25.11.2025, 09:12

25.11.2025, 09:52

Comme le rapporte le «Blick», le Soleurois de 20 ans a remercié sur ses réseaux sociaux le personnel médical, son équipe et son entourage personnel pour leur soutien au cours des dernières semaines. La chute de Dettwiler remonte à près d'un mois.

Moto3. Le Suisse Noah Dettwiler victime d’une très lourde chute !

Moto3Le Suisse Noah Dettwiler victime d’une très lourde chute !

Depuis deux semaines, Dettwiler est de retour en Suisse et travaille à sa rééducation. Il a souligné qu'il souhaitait retrouver petit à petit son quotidien: «Mon premier objectif est maintenant de retrouver la santé et de préparer mon avenir privé et professionnel.»

Grave accident en Moto3. Avec le sourire, Noah Dettwiler réapparait aux côtés de son père

Grave accident en Moto3Avec le sourire, Noah Dettwiler réapparait aux côtés de son père

Reste à savoir si le jeune pilote laisse ainsi entendre un possible retour sur les circuits ou plutôt un nouveau départ loin des paddocks. Une chose est sûre: l'équipe italienne de Paolo Simoncelli lui a de nouveau proposé une place en championnat du monde Moto3 pour 2026.

