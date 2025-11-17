  1. Clients Privés
Formule 1 Un nombre de tours limité pour les pneus au GP du Qatar

ATS

17.11.2025 - 12:40

Les organisateurs ont pris une mesure de sécurité supplémentaire en vue du Grand Prix de Formule 1 du Qatar le 30 novembre. Les pilotes devront faire changer leurs pneus après 25 tours au maximum.

Les pneus serviront durant 25 tours au maximum lors du GP du Qatar.
Les pneus serviront durant 25 tours au maximum lors du GP du Qatar.
IMAGO/ZUMA Press Wire
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

17.11.2025, 12:40

17.11.2025, 13:07

Selon un communiqué, cette décision a été prise conjointement par les responsables du fournisseur de pneus Pirelli, du championnat du monde de Formule 1 et de la Fédération internationale (FIA). «Cette mesure a été jugée nécessaire après une analyse des pneus utilisés l'an dernier», explique-t-on du côté de Pirelli. «A l'époque, plusieurs pneus, notamment celui situé à l'avant gauche, avaient atteint leur degré d'usure maximal.»

Le circuit de Lusail met les pneumatiques à rude épreuve, non seulement en raison de la nature du revêtement mais aussi à cause des températures élevées. Il y a deux ans, le temps d'utilisation des pneus avait même été limité à 18 tours, ce qui avait entraîné au moins trois arrêts aux stands pendant la course qui doit compter 57 tours. Cette année, les pilotes devront changer de pneus au moins deux fois, ce qui augmente aussi les possibilités tactiques.

Avant le Grand Prix du Qatar, Las Vegas accueillera la Formule 1 le week-end prochain, alors que la finale de la saison suivra une semaine après la course de Lusail à Abou Dhabi.

