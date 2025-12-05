Le Britannique Lando Norris (McLaren-Mercedes) a été le plus rapide lors des deux séances d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi. Le leader du championnat sera titré dimanche s'il finit sur le podium.
Norris a devancé son principal rival pour le titre, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), deuxième à 0''363. L'Australien Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), troisième et dernier candidat en lice pour la couronne mondiale, n'a signé que le 11e chrono, à plus d'une demi-seconde de Norris.
Mathématiquement, Norris tient la corde au championnat: leader avec 408 points, il compte 12 longueurs d'avance sur Verstappen et 16 sur son équipier australien Piastri, alors que 25 points restent à attribuer à Abou Dhabi. Un podium à l'issue du GP ferait automatiquement du Britannique le champion du monde 2025, peu importe le résultat de ses concurrents.