  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule 1 Norris partira en pole à Las Vegas, Piastri cinquième sur la grille

ATS

22.11.2025 - 07:06

Lando Norris (McLaren) partira en pole position du GP de Las Vegas, 22e des 24 manches de la saison de F1 dont le départ sera donné dimanche à 5h heure suisse. Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications vendredi sur le Las Vegas Street Circuit.

Lando Norris en pole position pour le GP de Las Vegas
Lando Norris en pole position pour le GP de Las Vegas
AP

Keystone-SDA

22.11.2025, 07:06

22.11.2025, 07:15

Le leader du championnat du monde a devancé le quadruple tenant du titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams). L'Australien Oscar Piastri (McLaren), deuxième du classement des pilotes, s'élancera en cinquième position.

Dans des conditions difficiles, Norris, qui compte 24 points d'avance sur Piastri alors qu'il en reste 83 à prendre au maximum, a fait un petit pas de plus vers le titre mondial et a encore enfoncé un peu plus son coéquipier en le battant de près d'une seconde sur une piste mouillée.

Le Britannique George Russell (Mercedes), vainqueur la saison dernière à Las Vegas, a réalisé le quatrième chrono et ne va pas faciliter la tâche de Piastri dans sa quête de remontée.

Hamilton «bon» dernier

Le cauchemar en rouge continue pour le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Ferrari), qui a été piégé par les conditions météo et n'a pas réussi à réaliser un seul bon tour en Q1. Le Britannique, qui a déploré à la radio n'avoir «pas pu mettre les pneus en température», s'élancera en 20e et dernière position.

Les monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber n'ont pas signé d'exploit. L'Allemand Nico Hülkenberg a manqué de peu une place en Q3 et partira depuis la 11e place sur la grille. Le Brésilien Gabriel Bortoleto a, lui, signé le 18e temps dans la première partie de ses qualifications.

Les plus lus

Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Lausanne: petite victoire pour le policier qui avait créé un groupe WhatsApp raciste
Tronçonné par des vandales, le Sycamore Gap tree prend sa revanche!
Assaut d'amabilités entre Trump et Mamdani
L'Assemblée rejette à la quasi-unanimité le budget
Sa voiture tombe dans le lac, mais il a un gros coup de chance