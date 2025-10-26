  1. Clients Privés
Automobilisme Norris partira en pole position au Mexique

ATS

26.10.2025 - 06:25

Lando Norris a décroché la pole position du GP du Mexique
Lando Norris a décroché la pole position du GP du Mexique
ATS

Lando Norris (McLaren) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Mexique, 20e des 24 manches de la saison de Formule 1.

Keystone-SDA

26.10.2025, 06:25

Le Britannique a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez à Mexico.

Le vice-champion du monde a devancé les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du Britannique Lewis Hamilton. Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde, s'élanceront quant à eux respectivement aux cinquième et septième rangs.

Norris, deuxième du championnat avec 14 longueurs de retard sur Piastri et 26 d'avance sur Verstappen, a frappé un grand coup en survolant les qualifications, améliorant au passage le record du tracé de plus de deux secondes.

La Scuderia pouvait aussi avoir le sourire après avoir placé ses deux monoplaces dans le Top 3: si Leclerc partira en première ligne pour la cinquième fois de la saison (dont une fois en pole), Hamilton a réalisé son meilleur résultat de l'année en qualifications.

Pas d'exploit en revanche pour les monoplaces de l'écurie suisse Kick-Sauber samedi. L'Allemand Nico Hülkenberg (13e) s'est arrêté en Q1, alors que le «rookie» brésilien Gabriel Bortoleto (16e) a dû se contenter de la première partie de ces qualifications.

