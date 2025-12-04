  1. Clients Privés
Formule 1 Norris, Verstappen ou Piastri ? Plusieurs scénarios pour le titre

ATS

4.12.2025 - 11:20

Plusieurs scénarios sont possibles pour l'obtention du titre mondial de formule 1 dimanche à Abou Dhabi, où aura lieu le dernier Grand Prix de la saison.

Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri : trois hommes pour un seul titre en F1.
Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri : trois hommes pour un seul titre en F1.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

04.12.2025, 11:20

Mathématiquement, Lando Norris (McLaren-Mercedes) est le favori puisqu'il compte 12 points d'avance sur son premier poursuivant Max Verstappen (Red Bull-Honda) et 16 points sur Oscar Piastri (McLaren-Mercedes).

GP d'Abu Dhabi. Un final explosif : la F1 n'avait plus vu un tel suspense depuis 2010

GP d'Abu DhabiUn final explosif : la F1 n'avait plus vu un tel suspense depuis 2010

Dans le cas d'une égalité de points après la course, si aucun des trois ne remporte la course, Norris serait sacré au bénéfice de ses huit deuxième places. Le trio partage pour l'heure le même nombre de victoires (sept chacun) mais Verstappen ne compte «que» six deuxièmes places et Piastri quatre.

Dans un match à trois, les scénarios sont forcément multiples. En voici les principaux, en prenant en compte le barème de points (25 points pour le vainqueur, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 pour les neuf suivants):

Formule 1. «Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»

Formule 1«Max Verstappen est comme ce type dans un film d'horreur...»

Lando Norris titré...

  • S'il termine 1er, 2e ou 3e, peu importe le résultat de Verstappen et Piastri.
  • S'il termine au pire 5e et que Verstappen ne gagne pas, peu importe le résultat de Piastri.
  • S'il termine au pire 6e et que ni Verstappen, ni Piastri ne gagne.
  • S'il termine au pire 8e, que Verstappen ne fait pas mieux que 3e et Piastri ne gagne pas.
  • S'il termine 9e, que Verstappen échoue au pied du podium et que Piastri ne gagne pas.
  • S'il termine 10e, que Verstappen échoue au pied du podium et que Piastri finit au mieux 3e.
  • S'il ne marque pas de points, que Verstappen échoue au pied du podium et que Piastri finit au mieux 3e.
Montre plus

Max Verstappen titré...

  • S'il gagne, et que Norris ne fait pas mieux que 4e, qu'importe le résultat de Piastri.
  • S'il termine 2e, que Norris finit au mieux 8e et que Piastri ne gagne pas.
  • S'il termine 3e, que Norris finit au mieux 9e et que Piastri ne gagne pas.
Montre plus

Oscar Piastri titré...

  • S'il gagne, et que Norris ne fait pas mieux que 6e, qu'importe le résultat de Verstappen.
  • S'il termine 2e, que Norris finit au mieux 10e et que Verstappen ne fait pas mieux que 4e.
Montre plus
GP du Qatar. Max Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

GP du QatarMax Verstappen s'impose et prolonge le suspense jusqu'au bout !

C'est qui Max Verstappen ?

C'est qui Max Verstappen ?

Max Verstappen, pilote hors-normes, pourrait bien chambouler l'issue du championnat de Formule 1 ce week-end au GP d'Abou Dabi et remporter son 5eme titre consécutif !

03.12.2025

