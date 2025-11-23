  1. Clients Privés
Automobilisme Norris veut se rapprocher de son rêve mondial à Las Vegas

ATS

23.11.2025 - 03:00

Lando Norris peut se rapprocher du titre dimanche à Las Vegas
Lando Norris peut se rapprocher du titre dimanche à Las Vegas
ATS

Lando Norris (McLaren) a l'occasion à Las Vegas de se rapprocher de son rêve, le titre de champion du monde de Formule 1.

Keystone-SDA

23.11.2025, 03:00

Le Britannique pointe en tête du championnat avec une confortable avance sur son coéquipier australien Oscar Piastri avant une course qui doit démarrer à 5h du matin heure suisse dimanche.

Intouchable lors des deux dernières manches au Mexique et au Brésil, l'Anglais, qui vient de fêter ses 26 ans, est arrivé en pleine confiance dans la capitale du jeu. Le sprint final de la saison y sera lancé à l'occasion de la première course d'un triptyque comprenant aussi le Qatar et Abou Dhabi lors des deux semaines suivantes.

«Les courses à Las Vegas ont été difficiles pour l'équipe par le passé, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas tout donner pour extraire le maximum de performance de la voiture. Je me sens très bien et motivé. Je suis prêt pour ce dernier coup de collier», a déclaré Norris.

Alors qu'il ne reste que trois Grands Prix et une course sprint au programme, soit au maximum 83 points à récolter, l'Anglais, qui compte 24 longueurs d'avance sur Piastri, est en position de force pour aller chercher sa première couronne.

Piastri n'a plus le droit à l'erreur

Un an après avoir vu le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) être sacré sur le célèbre «Strip», Lando Norris pourrait bien prendre sa revanche dans le Nevada, même s'il ne peut pas être titré ce week-end quoi qu'il arrive.

Après avoir dominé son voisin de garage lors des six derniers Grands Prix, l'Anglais reste toutefois prudent et a affirmé après sa victoire à Interlagos «ne pas y penser» (au titre) car «le chemin est encore long».

Piastri, solide leader du championnat fin août mais qui s'est effondré depuis, n'a pas le droit à l'erreur à Las Vegas et se retrouve avec le couteau sous la gorge. S'il ne bat pas son coéquipier ce week-end, il verra ses dernières chances de remporter le championnat quasiment réduites à néant.

Verstappen n'a «rien à perdre»

Relégué à 49 points de Norris, Max Verstappen semble désormais écarté de la course au titre malgré sa superbe remontée à Sao Paulo, où il a terminé troisième après s'être élancé de la voie des stands.

Couronné pour la 4e fois à Las Vegas l'an passé, «Mad Max» visera un nouveau bon résultat dans les rues de «Sin City» (la ville du péché) et jouera à fond son rôle d'arbitre. «Comme au Brésil, on ne va pas baisser les bras et on va essayer d'être performant et de continuer à pousser jusqu'au bout car nous n'avons rien à perdre», a souligné le Néerlandais.

Mercedes également pourrait venir jouer les trouble-fête et s'immiscer dans le duel entre les pilotes McLaren: vainqueur à Las Vegas la saison dernière, le Britannique George Russell devrait être un adversaire redoutable. Et la fraîcheur attendue dans le Nevada pourrait aider les Flèches d'argent, très à l'aise dans ces conditions cette saison.

Dix jours après avoir été critiqués par le président de Ferrari, John Elkann, qui les a exhortés à se «concentrer sur leur pilotage et à moins parler», Charles Leclerc et Lewis Hamilton tenteront de récupérer la deuxième place au classement des constructeurs perdue au Brésil.

