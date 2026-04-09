Nouveau coup dur pour Max Verstappen et Red Bull !

L'Italien Gianpiero Lambiase, ingénieur de course du quadruple champion du monde de F1 néerlandais Max Verstappen, va quitter ses fonctions fin 2027, a annoncé jeudi l'équipe autrichienne. Il va rejoindreMcLaren.

L’ingénieur de course de Max Verstappen va quitter ses fonctions fin 2027. ats

Keystone-SDA ATS

L'ingénieur de 45 ans quittera l'écurie «à l'expiration de son contrat actuel. Jusqu'à son départ prévu, il continuera d'exercer ses fonctions de directeur de la compétition et d'ingénieur de course auprès de Max Verstappen», explique Red Bull dans un court communiqué.

Lambiase a joué un rôle prépondérant auprès de «Mad Max» en étant son interlocuteur à la radio durant les week-ends de course depuis son arrivée dans l'écurie en 2016. Ensemble, ils ont décroché quatre titres mondiaux en 2021, 2022, 2023 et 2024.

Quelques minutes après le communiqué de Red Bull, McLaren a annoncé l'arrivée «au plus tard en 2028» de l'ingénieur italien en tant que directeur des opérations de courses, sous la responsabilité de l'Italien Andrea Stella, directeur de l'écurie, qui assume actuellement ces fonctions en parallèle de sa mission de direction.

Red Bull perd des plumes

Ce départ est nouveau coup dur pour Red Bull, qui a vu partir plusieurs de ses responsables éminents ces derniers mois, à l'image du conseiller autrichien Helmut Marko ou des Britanniques Adrian Newey et Jonathan Wheatley.

Le directeur historique de l'écurie, l'Anglais Christian Horner, avait, lui, été limogé en juillet 2025 et remplacé par le Français Laurent Mekies, qui dirigeait jusque-là l'écurie Racing Bulls.

Red Bull connait un début d'année compliqué alors que la saison 2026 est marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation technique qui bouleverse grandement les monoplaces avec notamment des moteurs 50% thermiques et 50% électriques.

Après trois Grands Prix, l'écurie autrichienne ne pointe en effet qu'en sixième position sur onze au classement des constructeurs, derrière Mercedes, Ferrari, McLaren, Haas et Alpine.

Verstappen est, lui, neuvième au championnat des pilotes, et le Français Isack Hadjar, arrivé cette saison en provenance de Racing Bulls, est douzième.