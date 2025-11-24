Le fils de Michael Schumacher donne une nouvelle orientation à sa carrière

L'Allemand Mick Schumacher (26 ans) donne une nouvelle orientation à sa carrière. Il disputera le championnat Indycar en Amérique du Nord la saison prochaine, a annoncé sa nouvelle équipe.

Mick Schumacher is joining Rahal Letterman Lanigan Racing to pilot the No. 47 for the 2026 season. pic.twitter.com/zxEXivsF36 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) November 24, 2025

Le fils de Michael, septuple champion du monde de formule 1, courait depuis deux ans en endurance (WEC) avec Alpine. Il va désormais se frotter à l'Indycar, et notamment aux fameux 500 miles d'Indianapolis, avec une Dallara-Honda du team Rahal Letterman Lanigan (RLL).

Mick Schumacher a disputé 43 Grands Prix de formule 1 entre 2021 et 2022, avec une 6e place comme meilleur résultat.