Esteban Ocon mis sur le banc par Alpine pour la dernière ?

Esteban Ocon (Alpine) a remercié de manière appuyée ses mécaniciens et ingénieurs dimanche après son abandon précoce au Grand Prix du Qatar. Il laisse planer le doute sur sa participation au dernier GP de la saison le week-end prochain à Abu Dhabi.

Franco Colapinto (G) et Alpine Esteban Ocon (D) sortent après avoir touché dans le virage 1 après le départ du Grand Prix du Qatar. KEYSTONE

ATS

«Pas grand chose à dire sur cette course... Je voudrais remercier les mécanos, les «ingés» pour tous leurs efforts sur cette course mais aussi sur tout le reste de l'année surtout. C'était un mot important pour moi parce que dans les moments difficiles on a continué à pousser et je voulais les remercier pour ça», a déclaré le pilote de 28 ans au micro de «Canal+».

Interrogé sur sa façon d'aborder la dernière course, il a répondu «On verra» après un long silence.

Plusieurs médias dont le journal «L'Équipe» et le site internet spécialisé motorsport.com indiquent que le Normand ne devrait pas disputer le dernier Grand Prix de la saison à Adu Dhabi. En partance pour Haas, Ocon laisserait son baquet à l'Australien Jack Doohan qui lui succèdera en 2025 afin de pouvoir participer aux tests de fin de saison dans la monoplace de l'écurie américaine le surlendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi. L'écurie Alpine a indiqué «ne pas avoir de commentaire à faire» sur le sujet.

Une fin en queue de poisson

Dimanche, la course a tourné court pour le Normand, qui s'élançait en dernière position et a dû abandonner après un accrochage avec l'Argentin Franco Colapinto (Williams) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas) dès le premier virage de ce qui sera probablement sa dernière course avec l'équipe franco-britannique.

Arrivé en 2020 dans l'écurie Alpine, alors dénommée Renault, Ocon y a disputé 106 Grands Prix et décroché quatre podiums, dont une victoire, la seule de sa carrière en F1, en Hongrie en 2021.

Cette saison, il pointe en 14e position au classement des pilotes, grâce notamment à sa 2e place inespérée sous le déluge au GP du Brésil début novembre.

ATS