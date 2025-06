Opening the rally with a joint stage win in Athens 🥇



SSS1 EKO Athens (1.50 km)

1️⃣ OGIER 1'18.1

= Tänak

3. Katsuta +0.9s

4. Fourmaux +1.0s

5. Neuville +1.1s



🎙️ "The temperatures expected this weekend are very extreme so it will be a hard parameter. Also, Acropolis is full of… pic.twitter.com/xGBg7J7GWj