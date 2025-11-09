Sébastien Ogier a remporté dimanche le Rallye du Japon. Le Français garde ainsi ses chances d'être sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois alors qu'il reste une manche à disputer.

Sébastien Ogier and Vincent Landais win in Japan and will take the championship battle down to the wire in Saudi Arabia 🏆#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/Le4vnGkmFA — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 9, 2025

Keystone-SDA ATS

Ogier a devancé le Britannique Elfyn Evans, arrivé au Japon avec 13 points d'avance au championnat, et son carton plein au Japon lui permet de réduire l'écart à 3 points avant le rallye d'Arabie Saoudite à la fin du mois.

Toyota a réalisé un triplé sur ses terres en plaçant trois voitures aux trois premières places, Ogier et Evans devançant le jeune espoir finlandais Sami Pajari qui monte pour la première fois sur le podium d'un rallye en catégorie-reine.