Rallye du Japon Ogier triomphe et entretient l’espoir au général

ATS

9.11.2025 - 08:30

Sébastien Ogier a remporté dimanche le Rallye du Japon. Le Français garde ainsi ses chances d'être sacré champion du monde des rallyes WRC pour la neuvième fois alors qu'il reste une manche à disputer.

Keystone-SDA

09.11.2025, 08:30

Ogier a devancé le Britannique Elfyn Evans, arrivé au Japon avec 13 points d'avance au championnat, et son carton plein au Japon lui permet de réduire l'écart à 3 points avant le rallye d'Arabie Saoudite à la fin du mois.

«Ce n’est pas possible !». Sébastien Ogier victime d’une impressionnante sortie de route

«Ce n’est pas possible !»Sébastien Ogier victime d’une impressionnante sortie de route

Toyota a réalisé un triplé sur ses terres en plaçant trois voitures aux trois premières places, Ogier et Evans devançant le jeune espoir finlandais Sami Pajari qui monte pour la première fois sur le podium d'un rallye en catégorie-reine.

Rallye d’Europe centrale. Rovanperä vainqueur, Evans prend la tête du classement

Rallye d’Europe centraleRovanperä vainqueur, Evans prend la tête du classement

