Formule 1 Oscar Piastri : «Max Verstappen ? Aucun intérêt à m'inquiéter»

Nicolas Larchevêque

24.10.2025

«Je n'ai aucun intérêt à m'inquiéter» du retour du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) dans la course au titre, a affirmé l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde de Formule 1, jeudi en amont du Grand Prix du Mexique.

Oscar Piastri n'est pas inquiet face au retour de Max Verstappen dans la lutte au titre.
Oscar Piastri n'est pas inquiet face au retour de Max Verstappen dans la lutte au titre.
KEYSTONE

Agence France-Presse

24.10.2025, 08:43

24.10.2025, 08:54

«La forme qu'il (Verstappen) affiche depuis Monza est un peu une surprise. On avait déjà vu ce niveau durant la saison mais là il est très régulier. Mais on sait à quel point Red Bull a travaillé pour améliorer sa voiture donc ce n'est pas non plus une énorme surprise. Il est juste revenu dans la bagarre plus vite que ce à quoi je m'attendais», a déclaré le natif de Melbourne en conférence de presse.

Relégué à plus de 100 points de Piastri fin août, «Mad Max» est presque intouchable depuis quatre week-ends (3 victoires et une deuxième place, trois pole positions) et est revenu à respectivement 40 et 26 longueurs de Piastri et de l'Anglais Lando Norris, l'autre pilote McLaren.

GP des Etats-Unis. Verstappen impérial à Austin, la course au titre relancée !

GP des Etats-UnisVerstappen impérial à Austin, la course au titre relancée !

«Il a été très solide et régulier lors des derniers week-ends, on ne peut pas le nier. Mais je n'ai aucun intérêt à m'inquiéter du fait qu'il ait réduit l'écart ou à me focaliser là-dessus. Ce qui m'aidera, c'est de tirer le maximum de ma voiture et de moi-même, pas de me préoccuper de mes adversaires. Il est dans la bagarre, mais ça ne changera pas mon approche», a ajouté l'Australien.

Norris : «Cela ne peut pas être une surprise»

Lando Norris a de son côté expliqué que ce retour aux affaires de Red Bull et Verstappen ne constituait pas vraiment une surprise pour lui.

«Red Bull a été plusieurs fois championne du monde des constructeurs avant nous. Ils ont beaucoup de gens brillants dans l'équipe, ils n'ont jamais été très loin de nous et ils ont un pilote incroyable, donc cela ne peut pas être une surprise», a estimé le vice-champion du monde.

«Max (Verstappen) a été très rapide et a fait du très bon travail récemment, donc il s'est beaucoup rapproché. Mais cela ne change rien pour moi, je garde la même manière d'aborder chaque week-end, c'est-à-dire toujours vouloir gagner, indépendamment de ce que font les autres», a conclu le Britannique.

